Calcio. Eccellenza: il derby al Fratres Perignano

Pisa 31 marzo 2025 – Impresa Fratres Perignano nel derby di Eccellenza nella penultima gara della stagione regolare. Al ‘Pennati’ di Cenaia contro la squadra locale il Fratres Perignano sfodera una prestazione importante e passa 0 – 1 grazie ad una rete messa a segno dall’ex Fucecchio Badalassi al 35’ del primo tempo. Finale col brivido visto che il Cenaia sbaglia il calcio di rigore del pareggio nel recupero. Fratres Perignano chiamato alla vittoria nell’ultima gara interna della stagione al Comunale ‘Matteoli’ contro il Viareggio. Per il Cenaia, secondo in classifica con cinquanta punti, gara domenica prossima a Massa contro la Massese. Questo il tabellino del derby. Cenaia: Baglini, Solimano, Di Bella (Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon (Apolloni), Canessa (Ferretti), Neri F., Puccini (Bartolini). A disposizione Landucci, Calloni, Goretti, Cocucci, Quilici. All. Sena Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Badalassi (Lucarelli), Zocco, Cutroneo (Passerotti), Misseri, Taraj. A disposizione Becherini, Manzo, Rossi G., Lupi, Venturini, Mariani T., Ferrari. All. Fanani Arbitro: Giusti di Livorno Marcatore: 35' Badalassi Note: Espulso Genovali I Mobilieri Ponsacco, in vantaggio per 0 – 2 sul campo dei campioni del Camaiore con le reti di Morana ed Andreotti, crollano 3 – 2 nello spazio di sei minuti con la rimonta firmata da Bacci, Casali e Cornacchia. Una rovinosa caduta che può costare cara. Per i rossoblù sarà play-out col Certaldo con il quale per ora condividono i trenta punti in classifica. Domenica prossima il Certaldo gioca a Santa Croce contro la già retrocessa Cuoiopelli, mentre i Mobilieri attendono il Fucecchio in lotta play-off. Questo il tabellino. Camaiore: Barsaglini, Borgia, Amico (Bologna), Granaiola, Casani, Velani J., Da Pozzo, Cornacchia (Fani), Chiaramonti (Bastillo), Nardi (Ricci M.), Kthella (Bacci). A disposizone Barsottini, Belli, Anzillotti, Zavatto M. . All. Cristiani Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Regoli, Crecchi (Tomarchio), Burato, Mancini, Gemignani, Volpi (Fischer), Borselli, Andreotti, Pallecchi (Riccomi), Morana (Pini). A disposizione Lampignano, Di Giulio, Pisani, Marinai, Steffich. All. Bozzi Arbitro: Bulletti di Pistoia Marcatori: 28' Morana, 38' Andreotti, 75' Bacci, 77' Casali, 81' Cornacchia Cuoiopelli battuta a Livorno dalla Pro Sorgenti (2 – 0) Pro Livorno Sorgenti: Strambi, Sottile, Lischi A., Santagata, Cavalli, Signorini, Pratesi, Freschi, Lucchesi, Binelli, Casanova. A disposizione Bettarini, Di Tora, Buonaccorsi, Bani, Romanacci, Putrignano, Gjini, Maffei, Morelli. All.: Bandinelli Federico Cuoiopelli: Pannocchia F., Arrigucci, Tuzi, Hanxhari, Porcellini, Covino, Rocco, Tassi, Pinna, Ferraro, Campo. A disposizione Fogli, Bocini, Maglio, Mancino, Vannuzzi, Mancini, Turini. All.: D’Addario Arbitro: Bragazzi di Carrara Marcatori: 12’ Binelli, 29' Lucchesi