Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano da sogno (7 - 0)

Pisa 6 gennaio 2024 – Il campionato di Eccellenza è ripreso col botto per il Fratres Perignano che ha travolto 7 – 0 allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ gli ospiti del Fucecchio. Un risultato difficile da vedere in queste categorie ma che la squadra del nuovo mister Fanani, subentrato a Falivena dopo Natale, è riuscita a realizzare. Tre doppiette degli attaccanti Rossi, Taraj e Cutroneo ed il sigillo di Viola hanno deciso la sfida a favore dei rossoblù che con questi tre punti contano di dare una svolta al lorop campionato dopo diciassette giornate. Fratres Perignano a quota diciassette punti insieme a Mobilieri Ponsacco e Certaldo che andrà ad affrontare domenica prossima in trasferta. Ponte Buggianese penultimo con sedici e Cuoiopelli in fondo con quattro punti. Questo il tabellino. Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco, Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Cutroneo, Mariani T., Misseri, Badalassi, Rofi, Mogavero, Regoli, Rotunno. All. Fanani Fucecchio: Fiaschi, Arapi, Iommazzo, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Mariani, Taddei, Geniotal, Sciapi. A disposizione Rocchi, Agostini, Nannetti, Banti, Paradiso, Gjoni, Mazzoni, Melani, Piccirilli. All. Targetti Arbitro: Bulletti di Pistoia Marcatori: 24' e 54’ Taraj, 44' rig. e 47' rig.Rossi G.,70' Viola, 84' rig. e 86' Cutroneo

A quota diciassette come visto i Mobilieri Ponsacco che nello scontro diretto impattano a reti bianche contro il Certaldo (0 – 0) e condividono la posizione coi rivali e col Fratres. Ecco il tabellino della sfida. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Morana, Imbrenda. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Guerrucci, Fischer, Pini, Marrocco, Pallecchi, Riccomi. All. Tocchini Certaldo: Gasparri, Ciappi M., Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Bettoni, Mearini, Boumarouan, Cito. A disposizione Mengoni, Usai, Piochi, Vanni, Cenni, Pieracci, Iasparrone, Lo Guzzo, Corsi. All. Corsi Arbitro: Armenia di Ragusa

Il Cenaia pareggia a Cecina contro i padroni di casa dello Sporting. Vantaggio locale, poi la rimedia Canessa. La squadra di mister Sena è settima ad un punto dai play-off ed a più nove sui play-out. Questo il tabellino. Sporting Cecina: Cappellini, Milano C. (Fiorentini), Fiorini, Giovannucci, Startari, Cionini, Moroni (Foti), Olivotto (Ghilli), Skerma, Rovini (Fofana), Lika. A disposizione Gliatta, Nigiotti, Saba, Hadji, Tei. All.: Miano Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini (Marcon), Signorini, Puleo, Papini (Pecchia), Quilici (Bartolini), Canessa (Ferretti), Neri F., Apolloni (Puccini). A disposizione Landucci, Gronchi, Di Bella, Cocucci. All. Sena Arbitro: Lorenzi di Pistoia Marcatori: 45' Startari, 66' Canessa

La Cuoiopelli cade in casa contro il Castelnuovo Garfagnana nonostante l’iniziale vantaggio di Campo. Gli ospiti la ribaltano con Camani ed El Hadoui. Cuoiopelli che rimane ultima con quattro punti, mentre il Castelnuovo di mister Vangioni è secondo. Cuoiopelli: Fogli, Tuzi (Arrigucci), Porcellini, Maglio (Bindi), Covino, Duranti, Vannuzzi (Tassi), Mancino, Turini (Pinna), Ferraro, Campo (Mancini). A disposizione Pannocchia F., Bocini, Innocenti, Ceclie . All. D’Addario Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Lunardi, Filippi (Satti F.), Fall (Ramacciotti), Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani (Gabrielli), Grassi, Camaiani. A disposizione Nucci, Bonaldi, Magera, Tocci, Fruzzetti, Fanani. All. Vangioni Arbitro: Giusti di Livorno Marcatori: 17' Campo, 44' Campani, 66' El Hadoui