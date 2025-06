Calcio. Eccellenza: Cordoni nuovo allenatore del San Giuliano

San Giuliano 21 giugno 2025 – Il nuovo allenatore del San Giuliano Fc è mister Francesco Cordoni. La società nerazzurra, neopromossa in Eccellenza, ha deciso di affidare a lui l’incarico di guidare la squadra nel massimo campionato regionale dilettanti. Cordoni vanta trascorsi con il Pisa Calcio e come secondo al Real Forte Querceta serie D. Dopo due anni di intenso e professionale lavoro al fianco di Mister Lorenzo Roventini, sarà lui a condurre la Prima Squadra per il prossimo campionato 2025/26. Il San Giuliano FC tramite il Direttore Sportivo Andrea Luperini, ha ringraziato di cuore il tecnico Lorenzo Roventini per il lavoro svolto in questi due anni fantastici con due promozioni consecutive e per il quale c’è profonda stima e vera amicizia. Lorenzo Roventini rimarrà nell’organigramma tecnico e lo farà con l'importante ruolo di Coordinatore Tecnico per la Prima Squadra e per la Juniores partecipante al campionato categoria Under 19 Élite. Come allenatore in seconda, a fianco di mister Cordoni, ci sarà Giuliano Lotti, confermato nell’organigramma tecnico. Lotti, ex calciatore professionista, e da molti anni tecnico, rappresenta una garanzia.