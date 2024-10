Calcio. Eccellenza. Cenaia terzo, Mobileri all'ultimo tuffo

Pisa 28 ottobre 2024 – Nessuna vittoria per le quattro pisane in Eccellenza. Due pareggi e due sconfitte, due punti conquistati sui dodici disponibili: bottino davvero magro.

La miglior pisana è il Cenaia con il suo terzo posto con sedici punti all’attivo dopo otto giornate di campionato: cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Con la Sestese è 1 – 1 in trasferta: locali in vantaggio poco dopo la mezzora, ma ci pensa il solito Ferretti a pareggiare. Questo il tabellino. Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Manganiello. A disposizione Soccodato, Safina, Pisaniello, Caprio, Casati, Mernacaj, Sarr, Piccini, Ermini. All. Polloni Cenaia: Baglini, Rossi, Goretti, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Ferretti, Apolloni. A disposizione Turini, Di Bella, Bartolini, Puccini, Perazzoni, Pecchia, Neri F., Degli Esposti, Conticelli. All. Sena Arbitro: Attanasio di Milano Marcatori: 31’ Cirillo, 40’ Ferretti

Si salvano allo scadere del recupero i Mobilieri Ponsacco che pareggiano in casa contro la nobile decaduta Massese (1 – 1) passata in vantaggio col proprio bomber Buffa. E’ di Borselli la rete che permette alla squadra rossoblù di lasciare la zona retrocessione con cinque squadre alle spalle. Ecco il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana, Fischer. A disposizione Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco, Pini, Marrocco, Imbrenda, Pallecchi. All. Macelloni Massese: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi, Romiti, Favret, Lorenzini, Costanzo, Buffa, Anich, Bertipagani. A disposizione Cozzolino, Nicolini, Bossini, Lazzini, Bartolomei, Cecilia, Pasquini, Nannipieri, Goh. All. Pisciotta Arbitro: Biagini di Lucca Marcatori: 34’ Buffa, 93’ Borselli

Ancora sconfitto il Fratres Perignano, questa volta sul campo del Ponte Buggianese per 1 – 0. Padroni di casa che lasciano gli ospiti al penultimo posto in classifica dopo otto giornate, ancora con nessuna vittoria all’attivo. Ecco il tabellino. Ponte Buggianese: Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Ferrari, Martinelli, Sgherri, Granucci, Gianotti, Fantini. A disposizione Calu, Sanzone, Lucaccini F., Chelini, Birindelli, Bellandi F., Bellandi G., Gargani, Zani. All. Vettori Fratres Perignano: Serafini A., Genovali, Mogavero, Zocco, Ricci, Lucaccini, Regoli, Viola, Cutroneo, Papi, Rossi. A disposizione Becherini, Lupi, Misseri, Brisciani, Bracci, Mariani T., Forte, Passerotti, Taraj. All. Falivena Arbitro: Zmau di Prato Marcatore: 18' Fantini

Cuoiopelli sconfitta in casa per 0 – 3 dallo Sporting Cecina. Ultimo posto con un punto per la formazione di mister D’Addario. Cuoiopelli: Papeschi, Matteoli, Bocini, Burato, Covino, Porcellini, Hanxhari, Mancino, Turini, Cavallini L., Ferraro. A disposizione Brogi, Arrigucci, Bindi, Luka, Tassi, Rocco, Vannuzzi, Maglio, Pinna. All. D Addario Sporting Cecina: Cappellini, Moroni, Fiorini, Ghilli, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Rovini, Olivotto. A disposizione Gliatta, Milano C., Ristori, Cionini, Giovannucci, Giannini E., Fofana, Di Tanto, El Falahi. All. Miano Arbitro: Baldasseroni di Pistoia Marcatori: 51’ Brizzi, 57’ Skerma, 63’ El Falahi