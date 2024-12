Calcio. Dilettanti: vince Uliveto, San Giuliano perde la vetta

Pisa 10 dicembre 2024 – In Promozione il San Giuliano perde la vetta della classifica a causa del pareggio esterno sul campo del Cubino (3 – 3). Subito sotto di una rete la squadra di mister Roventini ribalta con la doppietta di Di Paola. Addirittura Doveri porta la sfida sul parziale di 1 – 3 ma i padroni di casa in due minuti riassestano la situazione chiudendo sul pareggio. Il Pietrasanta liquida 3 – 0 il Margonone e si stacca a più due rispetto al San Giuliano, avvicinato anche dalla Real Cerretese vittoriosa a Monsummano (0 – 2).

Ecco il tabellino.

Cubino: Allegranti, Cocca, Fabbrini, Somigli C., Peluri, Gabbrielli, Bussotti, Tacchi, Chiesi, Marzoli, Paggetti. A disposizione Lutzu, Sammicheli, Aragoni, Gelli, Leggiero, Conti, Cantini, Malizia, Maresca. All. Bonciani San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Bozzi, Lici, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Pasquini, Ghelardoni A., Mariani, Cantini, Ghelardoni M., Bellucci, Pesci. All. Roventini Arbitro: Zmau di Prato Marcatori: 5' e 63’ Paggetti, 35' e 48' Di Paola, 55' Doveri G., 61' Chiesi

Gran bella vittoria per l’Urbino Taccola contro la forte compagine della Pontremolese Lunigiana (ventisei punti sul campo penalizzazione a parte). Decide la sfida Marinari: gol da tre punti ed ulivetesi di mister Polzella quinti in classifica con ventidue.

Questo il tabellino.

Urbino Taccola: Malasoma, Petri, Romeo, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Zaccagnini, Fabbrini G., Cosi, Langella, Santini. A disposizione Nigro, Risolo, Castellacci, Ferrera, Taglioli Le., Cei, Campera, Antoni, Graziani. All. Polzella Lunigiana Pontremolese: Santini, Franzoni, Miceli, Scaldarella, Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grasselli, Ceciarini, Baudi, Vicari. A disposizione Cacchioli, Rouiched, Pezzoni, Aliboni, Mancini, Mathibedi Tebogo, D Antongiovanni, Verona, Di Santo. All. Verdi Arbitro: Puterio di Piombino Marcatori: 52' Marinari

In Prima Categoria tredicesima giornata da dimenticare per le pisane. Il Calci sconfitto in casa 0 – 1 dalla Pecciolese. La rete di Pellegrini decide la sfida allo Stadio Comunale di Via Tevere ed ancora i calcesani al nono posto con diciassette punti. Peggio va al Tirrenia sconfitto 3 – 1 nello scontro diretto sul campo della Portuale. A Livorno i litoranei trovano l’ultimo posto in classifica, scavalcati anche dalla Sanromanese vittoriosa 1 – 0 sul Rosignano.