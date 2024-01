Calcio. Dilettanti: si riparte, Urbino a Saline

Pisa 6 gennaio 2024 – Dopo la pausa per le festività, ripartono i campionati dilettanti con le pisane in campo. In Promozione l’Urbino Taccola gioca in trasferta a Ponteginori contro i locali del Saline (ore 14.30). La squadra di mister Taccola ha chiuso il 2023 con due ottimi pareggi contro le due squadre di testa, il San Miniato e la Sestese bloccate entrambe sullo 0 – 0, dunque c’è grande fiducia per questa seconda parte della stagione. In Prima Categoria derby tra la capolista San Giuliano e la neo-promossa La Cella. Si gioca allo Stadio Comunale ‘Bui’ alle ore 14.30. Gara difficile per gli ospiti di mister Taccori che proveranno a fare lo sgambetto ai ragazzi di mister Roventini. Il Calci di mister Pagano gioca al ‘Mannucci’ di Pontedera contro la Pecciolese. Gara che vedrà un grande equilibrio e che entrambe le compagini proveranno a vincere. Il San Frediano attende allo Stadio ‘Parra’ il Fornacette: si tratta di un delicato scontro salvezza con i rossoblù che potranno sfruttare il fattore campo. Entrambe le squadre hanno da poco cambiato guida tecnica, affidata rispettivamente a Urso e Brugnano subentrati a Tocchini e Muraglia. Il Tirrenia riceve al Comunale di Marina di Pisa gli ospiti dell’Atletico Etruria. Due squadre che non si risparmieranno per conquistare la vittoria e scalare la propria classifica.

Fabrizio Impeduglia