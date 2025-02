Calcio. Dilettanti: scalata Urbino Taccola

Pisa 17 febbraio 2025 – L’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione ha visto il pareggio del San Giuliano sul campo della Valdinievole Montecatini e la vittoria importante dell’Urbino Taccola fra le mura amiche contro il Viaccia.

A Montecatini locali della Valdinievole in vantaggio in apertura con Pagnini e la squadra di mister Roventini che riacciuffa il risultato allo scadere grazie ad una rete del subentrato, esperto attaccante Di Paola. Un pareggio per 1 – 1 arrivato si in extremis, ma che non esalta la classifica visto che la Real Cerretese batte 1 – 0 il San Marco Avenza e si porta a più quattro. Al secondo posto il Pietrasanta, clamorosamente sconfitto sul campo del Firenze Ovest per 2 – 1. San Giuliano terzo.

Ecco il tabellino.

Valdinievole Montecatini: Gega, Casini, Lucchesi L., Fazzi, Coselli, Torracchi, Lazzari, Isola, Pagnini, Rosati, Minardi. A disposizione Agozzino, Conti, Fioretti, Musteqja, Calvani, Del Sarto, Shiqeri, Rugiati. All. Fabbri San Giuliano Fc: Contini, Gremigni, Lici, Susini, Pasquini, Carani, Cantini, Niccolai, Brega, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Bozzi, Lorenzini, Ghelardoni A., Bindi, Tararà, Nacci, Bellucci, Di Paola. All. Roventini

Arbitro: Sara Schinco di Arezzo

Marcatori: 6' Pagnini, 91' Di Paola

Gran balzo in classifica dell’Urbino Taccola che agguanta il quinto posto play-off grazie al successo per 2 – 0 al ‘Taccola’ contro il Viaccia. Le reti di Così e del solito Chicchiarelli nel giro di appena ventiquattro minuti permettono alla squadra di mister Polzella di avere una prospettiva importante. Gradito il pareggio tra Forte dei Marmi e Larcianese (0 – 0) e la sonora sconfitta del Cubino sul campo della corazzata Lunigiana Pontremolese (3 – 0), ora quarta.

Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Aliotta, Marinari, Petri, Bellagamba, Zaccagnini, Castellacci, Cosi, Campera, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Risolo, Langella, Romeo, Antoni, Cappelli, Fazzini, Santini M., Graziani. All. Polzella

Viaccia: Cecconi N., Nocentini, Bashkimi, Querci, Fedi, Ferroni, Vannucci, Fofana, Yahon Mande, Baldi, Rozzi. A disposizione Oliva, Hisely, Ridolfi, Varago, Bellucci, Pittala, Caca A., Fakkas, Sforzi. All. Giugni

Arbitro: Correnti di Piombino

Marcatori: 9' Cosi, 24' Chicchiarelli

In Prima Categoria si è giocata la ventiduesima giornata, la settima del girone di ritorno. Notte fonda per il Tirrenia sconfitto in casa 1 – 2 dalla capolista Fornacette e sempre all’ultimo posto con undici punti in classifica. Le reti di Palma e Tirella condannano una squadra che certamente non aveva compiti facile al cospetto degli ospiti.

Il Calci pareggia 1 – 1 in casa allo Stadio Comunale contro lo Staffoli. Quintultimo posto per i calcesani a quota ventitre punti. Davanti l’Atletico Etruria con ventisei, dietro, oltre al Tirrenia ultimo, tre squadre a quindici punti: Sanromanese, Portuale e Montenero.