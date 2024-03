Calcio dilettanti: San Giuliano è il giorno della finale

Pisa 23 marzo 2024 – Lunga sosta nei campionati Dilettanti per il Torneo delle Regioni e poi per le festività di Pasqua. In Eccellenza il Fratres Perignano recupererà la gara a Prato contro lo Zenith sabato 30 marzo alle ore 15. In Promozione tutto fermo fino a domenica 7 aprile quando l’Urbino Taccola sarà di scena sul campo dell’Invicta Sauro per la ventiseiesima giornata di campionato. Prima Categoria ferma, in settimana è terminato a reti bianche il confronto di recupero tra la Torrelaghese ed il Calci (0 – 0). Ma oggi grande appuntamento con la finale della Coppa Toscana tra il San Giuliano ed il Chianti Nord. Si gioca allo Stadio ‘Bozzi ‘ di Firenze alle ore 15.30. Un grande appuntamento anche perché la squadra di mister Roventini può bissare il successo già matematico della vittoria in campionato. Promozione dunque già sicura per la squadra del presidente Roberto Nusca e del patron Massimo Donati. Gli avversari sono squadra modesta, ma le finale nascondono sempre insidie. Se al termine dei 90’ regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i tiri di rigore. In Seconda Categoria il Ricortola ha vinto il recupero espugnando il campo del San Propsero Navacchio per 1 – 2. Domani trasferta di recupero a Monzone per il Ponte delle Origini di mister Davide Frau. Si gioca al ‘Giannetti’ alle ore 15. Domani finale della Coppa Toscana, sempre allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze, tra l’Acciaiolo e lo Scarlino (ore 15.30).