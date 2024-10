Calcio. Dilettanti. Risorgono Calci e Tirrenia, tonfo Fornacette

Pisa 28 ottobre 2024 – Sempre più combattuto il girone A di Promozione toscana con numerose squadre in lotta per le prime posizioni ed il salto di categoria. Grande equilibrio nelle sfide di questa prima parte di stagione. Ben tre le squadre al comando con diciassette punti dopo otto gare in perfetta parità (cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta): la Larcianese, il Pietrasanta e la Real Cerretese. La Larcianese ha piegato il Forte dei Marmi per 1 – 0, il Pietrasanta ha sconfitto 2 – 0 il Firenze Ovest, e la Real cerretese ha espugnato 1 – 2 il campo del San Marco Avenza.

Alle loro spalle ad un solo punto di distanza, insieme al Cubino troviamo il San Giuliano che supera in rimonta il Montecatini Valdinievole. Vantaggio ospite con Lazzari dopo una dozzina di minuti, ma prima pareggia Doveri e poi la ribalta Di Paola su calcio di rigore e poco meno di un quarto d’ora dal termine (2 – 1). Ecco il tabellino. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Ceciarini. A disposizione Contini, Bindi, Susini, Nacci, Micheletti, Lici, Cantini, Ghelardoni M., Benedetti. All. Roventini Valdinievole Montecatini: Gega, Casini, Lucchesi L., Francesconi, Isola, Ghimenti, Lazzari, Minardi, Ba, Rosati, Shiqeri. A disposizione Baldi, Conti, Lucchesi G., Rus, Attinasi, Del Sarto, Buscema, Rugiati, Pesci. All. Fabbri Arbitro: Erriquez di Firenze Marcatori: 12’ Lazzari, 46’ Doveri G., 78’ Di Paola (rigore)

Torna con un punto dopo un pareggio a reti bianche l’Urbino Taccola di mister Polzella protagonista sul terreno del Viaccia (0 – 0). Ulivetesi settimi in classifica con dodici punti: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte in queste prime otto gare del girone di andata. Un buon bottino che però vista la qualità della squadra poteva essere più sostanzioso in termine di punti finora raccolti. Questo il tabellino della sfida. Viaccia: Cecconi N., Querci, Bashkimi, Servillo, Maiolino, Ferroni, Baldi, Bartolozzi, Del Re, Ridolfi, Vannucci. A disposizione Biancalani, Nocentini, Torcasso, Villani, Varago, Caca F., Michelozzi, Bellucci, Hisely. All. Giugni Urbino Taccola: Malasoma, Zaccagnini, Aliotta, Castellacci, Petri, Bellagamba, Fabbrini G., Antoni, Petracci, Fazzini, Cosi. A disposizione Nigro, Taglioli Le., Desideri, Langella, Cei, Pezzini, Risolo, Romeo, Rossi. All. Polzella Arbitro: Bulletti di Pistoia

In Prima Categoria il Tirrenia di mister Tortiello compie l’impresa e vince 0 – 2 sul campo della capolista Fornacette. Tonfo per i primi della classe che erano a punteggio pieno ma sono stati sconfitti dai litoranei e anche scavalcati in classifica dal Forcoli che ha battuto l’Atletico Etruria. “Vendendo la classifica – commenta il dirigente del Tirrenia Giacomo Corci – è stata una sorpresa, ma conoscendo la nostra realtà è stata una sorpresa relativa. La classifica era bugiarda e prima o poi sapevamo che ci saremmo sbloccati. Avevamo bisogno di un po’ di fiducia e di recuperare qualche giocatore che avevamo infortunato. Abbiamo fatto una bella partita con una prestazione importante, cosa che speriamo ci possa permettere di risalire la china”.

Vittoria importante del Calci che espugna Staffoli per 1 – 2. Le reti di Colombani ed Ogordi consentono ai calcesani di riprendere fiato in classifica con il quartultimo posto. Cinque punti finora: due pareggi e questa prima e fondamentale vittoria stagionale. Ultima la Sanromanese, penultime Montenero ed Atletico Etruria.