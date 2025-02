Calcio. Dilettanti: non vince nessuna pisana

Pisa 25 febbraio 2025 – In Promozione si è giocata la giornata numero ventiquattro. A sei giornate dal termine la Real Cerretese è al comando con cinquantuno punti, seguita dal Pietrasanta con quarantotto e dal San Giuliano con quarantasette. Purtroppo i sangiulianesi di mister Roventini non sono riusciti a vincere lo scontro diretto in casa e ne è venuto fuori un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il San Giuliano ha ancora sei partite per provare ad agguantare la capolista. Questo il tabellino del big-match giocato allo Stadio Comunale ‘Bui’.

San giuliano: Rossi, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Pasquini, Carani, Bindi, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ria, Papini, Susini, Lorenzini, Cantini, Antoni, Nacci, Bellucci, Benedetti. All. Roventini

Real Cerretese: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disposizione Santini G., Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shaid, Pieri, Scaranna. All. Petroni Andrea

Arbitro: Poggianti di Livorno

Quarta la Lunigiana Pontremolese con quaranta punti nonostante la pesante penalità, quinta la Larcianese con trentanove punti, sesto il Cubino che ha sorpassato l’Urbino Taccola piegandolo in casa per 2 – 1. La rete nel finale di Così ha solo addolcito l’amarezza ulivetese (2 – 1). Ecco il tabellino della trasferta biancorossa.

Fc Cubino: Allegranti, Filice, Gelli, Somigli C., Pelhuri, Fabbrini, Bussotti, Tacchi, Paggetti Ig., Maresca, Paggetti. A disposizione Lutzu, Cocca, Schenone, Vitale, Conti, Mecatti, Cantini, Marzoli, Chiesi. All. Bonciani

Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Aliotta, Marinari, Petri, Bellagamba, Fabbrini G., Castellacci, Cosi, Campera, Zaccagnini. A disposizione Nigro, Desideri, Langella, Cappelli, Antoni, Santini M., Chicchiarelli, Graziani. All. Polzella

Arbitro: Magrini di Pistoia Marcatori: 20' Paggetti, 37' Gelli, 78' Cosi

In Prima Categoria la ventitreesima giornata di campionato ha dato tre vittorie esterne, quattro pareggi ed un solo successo esterno, quello della Pecciolese sul campo del Rosignano Solvay. In testa il Fornacette che ha piegato il Castiglioncello (1 – 0), pareggi per le due pisane. Il Calci ha pareggiato 2 – 2 in trasferta sul campo del Montenero, mentre il Tirrenia ha imposto il pareggio a reti bianche sul campo dei padroni di casa della Sanromanese (0 – 0). I litoranei sono sempre ultimi con dodici punti, due sole vittorie in queste ventitre gare, il Calci è quintultimo con ventiquattro punti, sempre dentro la griglia play-out retrocessione.