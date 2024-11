Calcio. Dilettanti. Derby al Calci, quinta vittoria consecutiva

Pisa 26 novembre 2024 – In Promozione giornata da tre punti col minimo sforzo per le pisane San Giuliano ed Urbino Taccola. Con la vittoria il San Giuliano sale a quota ventisei al secondo posto in classifica, a meno tre dalla capolista Pietrasanta. L’Urbino Taccola è sesto con diciannove punti, ad uno solo dal Cubino che occupa la quinta piazza play-off. Dunque una buonissima classifica per le due pisane dopo la prima dozzina di gare stagionali.

Il San Giuliano di mister Roventini ha piegato il Forte dei Marmi allo Stadio Comunale ‘Bui’ per 1 – 0 grazie alla rete messa a segno da Benedetti. Questo il tabellino. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Pasquini, Susini, Bindi, Micheletti, Cecchini, Cantini, Bellucci, Ghelardoni M.. All. Roventini Forte dei Marmi: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Papi, Rocchiccioli, Gentile, Tedeschi, Del Soldato, Maggi, Lossi, Sodini N.. A disposizione Nocchi, Malfanti, Seriani, Scaranna, Valori, Alberti, Cardillo, Sodini F., Manfredi. All. Cagnoni Arbitro: Sara Foresi di Livorno Marcatore: 46’ Benedetti

L’Urbino Taccola di mister Polzella passa sul campo dell’Intercomunale Monsummano penultimo. Decide la sfida un calcio di rigore trasformato da Rossi. Questo il tabellino della vittoriosa trasferta biancorossa. Monsummano Intercomunale: Grasso, Alessiani, Saquella, Dal Poggetto, Gemignani, Citti R., Ferrara, Vitiello, Ceceri, Maiorana, Guarisa. A disposizione Bonciolini, Silvano, Lanzilli, Bertelli, Dal Porto, Natali, Drca, Gabadoni, Andreozzi. All. Fanucchi Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Antoni, Fabbrini G., Cosi, Castellacci, Rossi T.. A disposizione Nigro, Risolo, Langella, Petri, Mercuri, Cepparello, Cei, Petracci, Graziani, Desideri. All. Polzella Arbitro: Bernardini di Piombino Marcatore: 62’ Rossi (rigore)

In Prima Categoria era la giornata del derby pisano monte-mare tra il Calci ed il Tirrenia. Allo Stadio Comunale di Via Tevere è arrivato il successo dei padroni di casa del Calci, addirittura il quinto consecutivo. Gara terminata 1 – 0 e decisa da un gol del calcesano Pagni. Niente da fare per i litoranei del Tirrenia, ancora sconfitti (sei volte) in questa prima parte di campionato. Dopo undici turni il Tirrenia è terzultimo a quota sette davanti all’Atletico Etruria (sei punti) ed alla Sanromanese (cinque punti). Calci nono con diciassette punti, quindici dei quali conquistati negli ultimi cinque turni di campionato.