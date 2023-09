Calcio. Coppa: buona la prima dell'Urbino

Pisa 04 settembre 2023 – Prime gioie e prime delusioni ufficiali nei Dilettanti dopo la prima gara di Coppa. In Eccellenza la Cuoiopelli è stata sconfitta in casa nel derby contro il Fucecchio per 0–1: gara decisa da Badalassi a pochi minuti dal termine della sfida. Allo Stadio ‘matteoli’ il Fratres Perignano ha travolto il Tuttocuoio per 4–1. Per i rossoblù doppietta di Taraj e reti di Gemignani e Sciapi. In Promozione l’Urbino Taccola ha battuto la Real Cerretese per 2–1 in casa ad Uliveto Terme. La squadra di mister Roberto Taccola ha vinto in rimonta ribaltando l’iniziale svantaggio subito alla fine della prima frazione. Questo il tabellino della gara. Urbino Taccola: Bulleri, Oshadogan, Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Nassi, Rossi, Baldini. A disposizione Batistoni, Taglioli Le., Taglioli Lo., Desideri, Ferrera, Cioni, Antoni, Benvenuti . All. Taccola. Real Cerretese: Battini, Pagliai, Lamberti, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Cerboni, Masoni, Melani, Menconi. A disposizione Shahini, Grasseschi, Meoli, Tolaini, Tramacere, Lapi, Nieri, Spinelli G.. All. Petroni Arbitro: Giovannini di Prato Marcatori: 40’ Fedi, 86’ (r) Rossi, 90’ Desideri

Fabrizio Impeduglia