Buona prestazione per la Squadra Corse al Rally Storico dell’Elba

Pisa, 1° ottobre 2024 - I co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa in evidenza al prestigioso Rally Storico dell’Elba, gara valevole per il Campionato Europeo Rally Storici, quello Italiano ed per il combattuto e seguitissimo Trofeo A112 Abarth 70 HP. Proprio nella gara valevole per il Campionato Italiano Rally Auo storiche ottimo risultato conseguito dal co-pilota Giuseppe Tricoli, che dettava le note a Riccardo Mariotti su Ford Sierra Cosworth con cui il duo si sta giocando il titolo di Raggruppamento.

Infatti Tricoli ha colto addirittura l’ottava piazza assoluta, la terza di Raggruppamento e la seconda di Classe. Un risultato che permette di mantenere la seconda piazza nel Campionato Italiano di Raggruppamento e di giocarsi il titolo italiano al prossimo ed ultimo appuntamento di Campionato il Rally di Sanremo, in programma il 19-20 ottobre prossimi.

“È stata una gara impegnativa - ha detto Tricoli a fine gara - siamo contenti del risultato e di aver trovato la giusta quadra della macchina. Ringrazio il mio pilota Riccardo Mariotti per avermi voluto a suo fianco in questo finale di stagione e tutto il Team Terrosi che si è prodigato fin dai test per fornirci una macchina performante ed affidabile. Al Sanremo Rally Storico tutti insieme ce la metteremo per ben figurare”.

Altro co-pilota in evidenza al Rally dell’Elba Storico è stato Giancarlo Nolfi che invece dettava le note per la prima volta a Fabio Basso, che ha colto un ottimo quinto posto assoluto nel combattuto e selettivo Trofeo A112 Abarth bissando il risultato dello scorso su analoga vettura ma dettando le note a De Rosa. Una gara costante e veloce che ha messo in evidenza Nolfi ed il suo pilota nel Trofeo monomarca più famoso della penisola da decenni.

Sfortuna invece per l’equipaggio composto da Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni, che si è ritirato nel secondo tratto cronometrato per noie meccaniche alla loro A112 Abarth 70HP. Un vero peccato perché il duo aveva ben preparato la gara forte anche del podio lo scorso anno. L'appuntamento per il sodalizio pisano adesso è fissato per il prossimo week end, sabato 5 e domenica 6 ottobre, al Rally Città di Pistoia. Si tratta dell'ultimo e decisivo appuntamento della Coppa Rally VII Zona.