Buon inizio di stagione per la Nuoto Uisp 2003

Pisa, 19 novembre 2024 - La stagione agonistica inizia sotto i migliori auspici per i nuotatori della Nuoto UISP 2003 di Cascina. La squadra, inizialmente impegnata nel Trofeo Nazionale EXTREMO, tenutosi nella piscina di San Casciano in Val di Pesa, ha ottenuto un prestigioso secondo posto finale dietro alla squadra organizzatrice, Virtus Buonconvento. Il club arancione ha collezionato ben 76 medaglie: 7 ori, 26 argenti e 43 bronzi, con riscontri cronometrici molto promettenti per il periodo.

Successivamente, un gruppo di 29 atleti delle categorie junior, cadetti e senior ha partecipato al prestigioso Trofeo Nico Sapio di Genova, gara internazionale trasmessa in diretta dalla RAI e valida per la qualificazione ai Campionati It

aliani Open di Riccione. Risultati straordinari a Genova In questa occasione, gli atleti di Cascina si sono distinti con prestazioni eccellenti. Tra i protagonisti: Asia Rossi, che ha partecipato a due finali pomeridiane, ottenendo il pass per i Criteria Giovanili nei 50 farfalla e avvicinandosi anche nei 100 farfalla e nelle gare di stile libero. Alessandro Sonetti, che ha abbattuto la barriera dei 23” nei 50 stile libero, stabilendo anche i propri record personali nelle gare di farfalla. Ottime performance anche da Marcello Di Sacco e Diego Salvini, che nei 100 stile libero sono andati vicinissimi al pass per i Criteria. Mattia Brambillasca ha mostrato notevoli miglioramenti nelle gare di dorso e stile libero. Anche altri atleti hanno ottenuto significativi progressi: Matilde Bertolone, Virginia Mattei, Emma Mazzoni, Luca Contini, Alessio Ganetti, Matilde Bevilacqua, Lara Coppoli, Giulia Ferraro, Elisa Meucci, Martina Teoli, Martina Rossi, Alice Lo Iacono, Ludovica De Masi, Natalia Meucci, Aurora Martellucci, Letizia Sbrana, Luca Battistini, Mattia Cini, Niccolò Eredia, Matilde Corucci, Maria Enrica Carbone, Andrea Giorgi e Marco Savino Tridenti.

Giulia Meucci, la giovane promessa Un capitolo a parte merita la giovane Giulia Meucci, classe 2008, che ha gareggiato in quattro prove di stile libero, ottenendo il record personale nei 400 stile e staccando il pass per i Criteria Giovanili nei 50, 100 e 200 stile libero. Spicca soprattutto la straordinaria prestazione nei 200 stile libero, dove, con un crono di 2'00”42, ha mancato il podio assoluto per soli tre centesimi e si è qualificata per il suo primo Campionato Italiano Assoluto.

L'esordio ai Campionati Italiani Assoluti Giulia Meucci ha gareggiato pochi giorni dopo nella splendida cornice della piscina di Riccione, nella manifestazione valida sia per il titolo italiano che per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Budapest. Nella sessione mattutina delle batterie, Giulia ha ottenuto il suo secondo miglior tempo di sempre, piazzandosi al 26° posto assoluto contro atlete molto più grandi, dimostrando di essere già competitiva a questi livelli.

Ringraziamenti e propositi per il futuro "La dirigenza della Nuoto UISP 2003 sottolinea l'ottimo inizio di stagione e ringrazia le società Gesport di Cascina e ABC Nuoto di Pisa, che gestiscono le due piscine, permettendo agli atleti di prepararsi al meglio. Un sentito ringraziamento va anche ai tecnici Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Alessio Rossi, Valentina Nevoni, Elena Nannipieri e Andrea Meucci, e allo staff della palestra BeActive di Fornacette, che segue la preparazione fisica degli atleti".