Bocce, il punto sul campionato pisano

Pisa, 9 dicembre 2024 - Dopo sei giornate di campionato, il Laghetto Pardossi si conferma leader incontrastato nella competizione a squadre di bocce, specialità gioco tradizionale dello striscio. La formazione, già finalista nella scorsa stagione, sembra aver trovato un equilibrio ancora più solido sotto la guida del capitano Lancioni, dimostrando una superiorità tecnica e mentale che la proietta come favorita per il titolo.

Nell’ultima giornata, il Laghetto Pardossi ha ottenuto un’importante vittoria esterna contro il Cenaia Bocce con il punteggio netto di 3-0, consolidando la prima posizione in classifica a quota 14 punti. I parziali (7-8, 3-8, 6-8) testimoniano una gara combattuta ma dominata nei momenti cruciali dalla capolista.

A inseguire troviamo i campioni in carica del Circolo La Pineta di Stagno e il Capannoli, entrambi a 13 punti e autori di vittorie schiaccianti nell’ultima giornata. La Pineta ha superato La Perla Vico con un secco 3-0 (parziali 8-1, 8-1, 8-1), dimostrando una prestazione impeccabile. Stesso risultato per il Capannoli, che ha avuto la meglio sul Guasticce (8-0, 8-2, 8-2), mantenendo alta la pressione sulla capolista.

La Perla Montecalvoli, quarta con 10 punti, continua a lottare per rimanere nella zona alta della classifica. Nella sesta giornata, ha ottenuto una vittoria di misura in trasferta contro l’Alimentari Bar Sport di Cenaia. La sfida, conclusasi 2-1 (1-8, 8-5, 4-8), ha evidenziato la solidità del Montecalvoli nei momenti decisivi.

Tra le altre partite, spicca il successo della Bocciofila Cenaiese, che ha avuto la meglio sul Pisa Bocce con il punteggio di 2-1 (parziali 1-8, 2-8, 8-6), rilanciandosi nella parte centrale della classifica. Di seguito i risultati e la classifica completa dopo il sesto turno del campionato Pisa Bocce vs Bocciofila Cenaiese: 1-2 (parziali 1-8 ; 2-8 ; 8-6) Alimentari Bar Sport vs La Perla Montecalvoli: 1-2 (1-8 ; 8-5 ; 4-8) La Pineta vs La Perla Vico: 3-0 (8-1 ; 8-1; 8-1) Capannoli vs Guasticce: 3-0 (8-0 ; 8-2 ; 8-2) Cenaia Bocce vs Il Laghetto Pardossi: 0-3 (7-8 ; 3-8 ; 6-8)

Classifica: 1) Laghetto Pardossi 14 punti; 2) Capannoli e La Pineta 13 p.; 4) La Perla Montecalvoli 10 p. 5) Alimentari Bar Sport e La Perla Vico 8 p.; 7) Bocciofila Cenaiese 7 p.; 8) Cenaia Bocce e Pisa Bocce 6 p.; 10) Guasticce 5 p.;