Bel rientro di Stefano Avandero con la Squadra Corse nel Rally dei Nuraghi e Vermentino

Pisa, 4 novembre 2024 – Dopo oltre un anno di assenza dalle scene rallystiche è rientrato a solcare le strade bianche Stefano Avandero che, con il fido Giuseppe Tricoli alle note, ha utilizzato la Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2024, il Rally dei Nuraghi e Vermentino.

La gara era finalizzata a togliere la ruggine al pilota biellese portacolori della Squadra Corse Città di Pisa che è riuscito nell’intento di riprendere il giusto ritmo senza commettere errori in un percorso insidioso oltre che veloce come quello sardo, dopo che aveva preso conoscenza con la Citroen lo scorso anno.

Avandero e Tricoli hanno così mantenuto un ritmo costante nelle due giornate di gara che ha visto il borgo gallurese di Barchidda essere l’epicentro della manifestazione confrontandosi con i migliori specialisti italiani e non delle strade bianche.

“Siamo soddisfatti - dice Giuseppe Tricoli, navigatore di Avandero - abbiamo concluso la gara che era il nostro obiettivo primario. Stefano si è ben adattato alle veloci ed impegnative prove sarde e ha ulteriormente preso conoscenza con la vettura francese. Andremo al prossimo Rally delle Marche con un bel bagaglio di esperienza, sicuri di poter sfruttare quanto appreso in questa gara”.

Quindi finale di stagione decisamente impegnativo per l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa che sarà presente anche all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally delle Marche in programma il 16/17 novembre prossimo, gara inedita e tutta da scoprire per entrambi che avrà come epicentro Cingoli e che sarà composto da nove tratti cronometrati per circa 70 Km su un percorso globale di 358 Km.

Nel frattempo grande fermento nella scuderia con l’avvicinarsi dell’evento denominato “L’Epopea della Lancia Stratos a 50 anni dal suo primo titolo mondiale” che si terrà a Seravezza (LU) presso il Teatro delle Scuderie Granducali sabato 9 novembre 2024 alle ore 15. Qui, oltre ad essere presenti autorevoli personaggi che hanno contribuito al successo della vettura torinese, saranno esposte due Lancia Stratos originali utilizzate dal pluricampione Sandro Munari: la Stratos utilizzata al RAC 1974 e quella invece utilizzata al Montecarlo 1077. Un evento unico del suo genere di ampio valore storico, sportivo e tecnico, un evento dedicato alla vettura che ha vinto ben tre titoli mondiali.