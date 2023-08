Basket, riparte il GMV, con la Promozione e cinque squadre giovanili

Pisa, 31 agosto 2022 – Già tutti al lavoro, dall’inizio della settimana, gli atleti del GMV Basket di Ghezzano, impegnati nei campionati maschili giovanili e di Promozione. La dinamica società presieduta da Luca Benedettini, con Cinzia Piazza responsabile tecnico e Fabio Mazzocchi responsabile della segreteria, sta infatti svolgendo la preparazione atletica all’aperto, sotto la supervisione di Filippo Cinelli, e, dalla prossima settimana, passerà a doppie sedute alternate con la palestra. GIOVANILI – In sinergia con Ies Sport Pisa e Dream Basket, che aderiscono al progetto Scuola di Basket della città di Pisa, la società di Ghezzano sta allestendo cinque gruppi giovanili, che dovrebbero, in continuità con la scorsa stagione, partecipare ad altrettanti campionati di categoria. Si tratta dell’under 13, con ragazzi provenienti dalla Polisportiva Ghezzano, allenati da Michele Masi, con l’aiuto di Matilda Benedettini, che si occuperanno anche del gruppo under 14. Crescendo di età, la società biancoverde dovrebbe poter contare su una rappresentativa under 15, fatta di tesserati GMV e IES, guidata da Daniele Meschinelli, coadiuvato da Filippo Cinelli, e sull’under 17, allenata da Cinzia Piazza. La squadra di maggior esperienza, la under 19, ricca di qualità e quantità, parteciperà al campionato di categoria gold, sotto la guida di Giovanni Azzolini e Filippo Cinelli. PROMOZIONE – Dopo una stagione critica, con una salvezza per niente scontata, la formazione guidata ancora una volta da Cinzia Piazza, con vice Daniele Meschinelli, si presenta ai nastri di partenza con una rosa ancora più verde. Partendo dai più esperti Balestrieri, Davini, Farnesi, Curci, Buttitta e Berni, a cui si aggiungono i giovani ma già formati Bini e Spagnoli (2002), Leoncini, Botto e Ferretti (2003), Badalassi e Mendoza (2004), il quintetto green avrà come obiettivo quello di far divertire e crescere i ragazzi, mantenendo la permanenza in categoria. “La sfida che il GMV ha intrapreso da anni -dichiara a proposito il presidente Luca Benedettini- in un periodo in cui i bilanci sono sempre più ridotti, è quella di promuovere lo sport per tutti, come veicolo di socializzazione e crescita umana, in alternativa o in aggiunta a divano e social. In tal senso non saranno determinanti i successi, che spero continueranno ad arrivare, ad ogni livello, ma la qualità dell’esperienza e della relazione che saremo in grado di offrire, a giovani e famiglie”. Giuseppe Chiapparelli