Basket, la IES Pisa certificata Platinum Plus per il Minibasket

Pisa, 1 aprile 2025 – Importante riconoscimento per la IES Sport Pisa, che riceve una certificazione ufficiale di qualità da parte della FIP, come società di minibasket stimata al massimo livello per meriti sportivi ed educativi. La società pisana, da oltre 50 anni riferimento a Pisa per il basket giovanile, ha infatti visto riconosciuta la certificazione più prestigiosa, la Platinum Plus, essendosi “dimostrata virtuosa ed attenta -recita la mail del responsabile nazionale Minibasket e Scuola Margaret Gonnella- nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP”.

Per la IES si tratta di uno stimolo in più per gli istruttori, coordinati da Simone Landini, che svolgono quotidianamente un grande lavoro, con passione e dedizione. “Un grande ringraziamento -si legge nel comunicato del sodalizio biancoceleste- va appunto a Giacomo Betti, Giacomo Ardinghi, Elio Ciurli e tutti gli altri che ci dedicano il loro tempo per far sì che la nostra società possa eccellere in quello che fa”.