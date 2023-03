Basket, in Promozione niente da fare per il Cus Cosmocare, sul campo della prima Carrara

Paradisi ha terminato il match in doppia cifra con Francaviglia

Pisa, 9 marzo 2023 – Niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare, nel posticipo di Promozione, sul campo della capolista Basket Carrara Legends, che coglie il suo diciasettesimo successo consecutivo e consolida il suo primato nella classifica del girone D. Per gli universitari, raggiunti a quota 12 dal GMV, le ultime tre partite della regular season sono diventate molto delicate per evitare le ultime due posizioni, sinonimo di retrocessione diretta e play-out.



LA CRONACA - Non hanno giocato male i ragazzi di Pietro Leoncini, che sono rimasti attaccati ai locali per ben tre quarti: dopo una fase di studio (12-7), le due squadre hanno iniziato a giocare e sono andate al riposo con il match ancora aperto (28-24). Nella ripresa Paradisi e compagni tengono fino al terzo periodo (45-40), quindi la differenza tra i due roster diventa evidente e gli universitari crollano nel finale, dando via libera alla capolista.

Da segnalare Paradisi e Francaviglia in doppia cifra.



Carrara Legends-CUS Pisa Basket CosmoCare 68-41

Progressivo: 12-7, 28-24, 45-40

Basket Carrara Legends: Diamanti 16, Fontanelli 12, Peselli 12, Donati 10, Gai 6, Nicoli 3, Leonardi 2.

Cus Pisa Cosmocare: Paradisi 12, Bonasera 4, Mariotti 5, Micciani 5, Francaviglia 10, Llabres 4, Bertola 6, Corbic 2. All.: Leoncini.





GC