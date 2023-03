Basket, in Promozione la Ies Sport Pisa termina la regular season con una vittoria

Oliveri ha terminato in doppia cifra con Giusfredi

Pisa, 26 marzo 2023 – Conclusione in bellezza, con un successo, per la Ies Sport Pisa, che supera nettamente in trasferta l’Audax Pistoia, nell’ultima giornata del campionato di Promozione, girone C: adesso i biancocelesti, quinti e certi della salvezza, sono attesi da una fase ad orologio di quattro turni.



LA CRONACA – La partita, sempre in controllo per gli uomini di coach Paolo Campani, si è avviata con un Giusfredi in grande spolvero, autore di 2 su 2 da tre punti nei primi minuti, trascinatore dei suoi verso il 10-17 iniziale. Nel secondo periodo i blues mantengono il vantaggio, senza peraltro chiudere il match, per alcune sviste grossolane in difesa, negli ultimi minuti: le due compagini vanno al riposo sul 28-38.

La ripresa vede la Ies confermare un vantaggio a due cifre, ridotto a 9 punti alla fine del terzo periodo, per un tiro realizzato dagli avversari sul fil di sirena, da oltre metà campo. Nell'ultimo quarto i biancocelesti allungano, sfruttando le triple di D'Amico e Gravina, buoni contropiede, concretizzati da Bonacci, con buone azioni difensive e tiri piazzati di Oliveri.



Audax Pistoia-Ies Sport Pisa 49-67

Progressivo: 10-17, 28-38, 43-52

IES Sport Pisa: Villani 6, Giusfredi 14, D'Amico 8, Gravina 7, Bonacci 6, Casagrande 3, Vianelli 6, Bolelli 4, Bandino, Oliveri 13, Gennai. All.: Campani.



GC