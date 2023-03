Basket, in Promozione il GMV cede al distanza nel recupero di Volterra

Balestrieri è risultato l'unico biancoverde in doppia cifra

Pisa, 3 marzo 2023 – Niente da fare per il GMV, nel recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione maschile, girone D: nel derby di Volterra, si sono infatti imposti i padroni di casa dell’AutoEtruria, fisicamente molto più prestanti, al termine di una gara equilibrata per tre quarti, dominata dai locali nei dieci minuti conclusivi.



LA CRONACA – Scesi in campo con Farnesi, Bini, Spagnoli, Curci e Balestrieri, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, privi di Vongher, sono rimasti incollati ai locali nel primo quarto, senza riuscire mai a mettere la testa avanti (20-18). Nel secondo parziale, Anichini e compagni hanno provato ad allungare e gli atleti di Ghezzano hanno ceduto qualche punto al riposo, pur mantenendo aperta la gara (43-35). Nella ripresa il GMV ha tenuto per tutto il terzo periodo, rosicchiando un punto a Volterra (57-50), ma ha drammaticamente ceduto nel quarto, quando la condizione fisica generale e l’uscita per cinque falli di Balestrieri hanno fatto la differenza: ne è scaturita una sconfitta pesante, con quasi venti lunghezze di scarto, dalle dimensioni ben più ampie rispetto a quella di misura subita all’andata.



I VALORI – A fronte del vero protagonista del match, il volterrano Anichini, dominatore con 26 punti, seguito da Cucini con 16, in casa biancoverde non ci sono state prestazioni notevoli: nel grigiore generale si sono salvati Balestrieri e Buttitta, che in due hanno messo a segno 20 dei 57 punti complessivi. Da segnalare il fatto che tutti i giocatori pisani a referto sono andati a segno.



LA SALVEZZA – In attesa del possibile impiego di Davini, da poco rientrato nel gruppo, il GMV affronta le ultime cinque gare in piena lotta per non retrocedere, a 10 punti insieme a Piombino e Versilia, 2 punti sotto il Cosmocare Cus Pisa e 4 sotto la Dinamo Rosignano, di scena sabato a Ghezzano nella sfida salvezza del prossimo turno.



AutoEtruria Volterra-GMV 76-57

Progressivo: 20-18, 43-35, 57-50

AutoEtruria Volterra: Capace 6, Bassi, Pazzagli, Trafeli 7, Montorzi, Parenti 7, Anichini 26, Taddei 8, Giannetti 6, Cucini 16, Signorini, Fidanzi. All.: Iaconi.

GMV: Farnesi 6, Bini 4, Spagnoli 8, Ferretti 2, Botto 7, Buttitta 9, Curci 2, Balestrieri 11, Ambrogio 4, Mendoza 2, Badalassi 2. All.: Piazza,



Giuseppe Chiapparelli