Basket, in Promozione continua la striscia negativa della Ies Sport Pisa

Giusfredi è stato l'unico biancoceleste a terminare in doppia cifra

Pisa, 20 marzo 2023 – Ancora una battuta d’arresto per la Ies Sport Pisa, che sta chiudendo nel peggiore dei modi un girone di ritorno iniziato sotto i migliori auspici: nella penultima giornata del campionato di Promozione, girone C, gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno infatti perso in casa, contro una non irresistibile Freccia Azzurra Basket Firenze, che ha così bissato il successo dell’andata, condannando la IES alla sesta sconfitta consecutiva.



LA CRONACA – Partiti bene nel primo quarto, concluso in vantaggio per 20-14, i biancocelesti hanno retto all'assalto dei fiorentini, andando al riposo in vantaggio di soli 4 punti, sbagliando di poco un paio di triple che avrebbero dato maggiore tranquillità alla squadra (27-23).

Purtroppo il rientro sul parquet, dopo l’intervallo, è stato negativo (come ormai succede da diverse partite), con percentuali di realizzazione al tiro inguardabili, nonostante le ampie rotazioni tentate da coach Campani: il terzo periodo si è così concluso con un parziale di 28-8 per la Freccia Azzurra, che di fatto ha ipotecato il risultato finale. Nel quarto periodo, infatti, i blues, giù di morale, non sono stati capaci di recuperare lo svantaggio.



Prossimo incontro il recupero, martedì a Firenze alle 21,30 contro il locale Liberi e Forti.



IES Sport Pisa-Freccia Azzurra Basket Firenze 43-58

Progressivo: 20-14, 27-23, 35-51

IES Sport Pisa: Villani 4, Giusfredi 10, Timpano 2, Betti, Gravina 5, Bonacci 2, Casagrande 3, Vianelli 6, Bolelli 2, Bandino 2, Oliveri 8, Gennai 1. All.: Marazzato.



GC