Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa cerca riscatto in casa con Carrara

Il Cosmocare Cus Pisa ha un roster da primato in classifica

Pisa, 11 marzo 2023 – Settima giornata di ritorno all’insegna del riscatto, per il Cus Pisa, targato Cosmocare, non più al comando del campionato di serie C silver, dopo l’opaca sconfitta del derby di Livorno con la Fides. Gli uomimi di coach Forti non hanno però un cliente facile nel lanciato Centro Minibasket di Carrara, impostosi all’andata, di scena domenica alle 18,30 al Palacus di Via Chiarugi.



CENTRO MINIBASKET CARRARA – Salvatosi la scorsa stagione ai play-out, dopo cinque gare con US Livorno, il Centro Minibasket Carrara è ripartito da un gruppo giovane e affiatato, con alcuni innesti importanti, sotto la guida del nuovo coach Michele Bertieri, che gli appassionati pisani ricordano, un po’ di anni or sono, a Ghezzano, sulla panchina del GMV in serie B femminile. Tra i nuovi il cannoniere della squadra, il pisano Jacopo Loni (1989), ala forte con un passato in C gold a Lucca e La Spezia e Pietro Cirillo (2001), ala piccola da Angri in C gold campana, che affiancano i confermati Giacomo Fiaschi (1992, capitano, Mattia Pipolo (1991), Lorenzo Melegari (1998), Gabriele Viola (1999), Michelangelo Nicoli (2002), Francesco Bordigoni (2001), Andrea Borghini (1992), Lorenzo Suriano Simoncini (1998) e Marco Mancini (1992). La squadra biancoceleste viene da una striscia positiva di sette vittorie, che l’hanno portata al sesto posto, in una posizione di relativa tranquillità, per l’aggancio alla C unica 2023-24.



COSMOCARE – I gialloblù sono reduci da un prova negativa nel derby con la Fides, che si aggiunge all’amara sconfitta di Montale, intervallata dalla netta vittoria casalinga sul Basket Shoemakers di Monsummano. Contro i livornesi la squadra di Forti, a cui mancavano Ense e Carpitelli, ha peccato di sufficienza e di superbia, soprattutto con i giocatori più esperti, normalmente in grado di fare la differenza nei momenti topici, e gli universitari sono affondati nel finale, dopo una gara equilibrata, in cui hanno però fatto molto fatica a rimanere a galla.

A nove giornate dalla fine della stagione, è impossibile pensare che possa sfuggire al Cosmocare Cus Pisa l’accesso alla C unica del prossimo campionato: il gruppo, che con un po’ più di fatica avrebbe potuto giocare anche in C gold, ha però l’obbligo morale di chiudere tra le prime un campionato affrontato con un roster di livello unico per la categoria.



Giuseppe Chiapparelli