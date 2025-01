Amichevole: Pisa-Ponsacco 7-2 al Centro Coni di Tirrenia

Pisa, 7 ottobre 2021 – Buon test amichevole per i nerazzurri di Luca D’Angelo dal Centro Coni di Tirrenia, in una partita a porte chiuse. TRA RETI E ASSENTI – Per il Pisa hanno segnato Sibilli, Caracciolo (doppietta), Mastinu, Marsura, Curci e il giovane Seck. Per il Ponsacco invece doppietta del sempre verde Ciccio Tavano. Ancora fuori ai box Filippo Berra, Nicolas Siega, Alessandro Quaini e Matteo Kucich, ragion per cui, il tecnico D’Angelo ha convocato anche alcuni giocatori della Primavera. Domani ultima seduta di allenamento prima di un nuovo ‘rompete le righe’ che durerà due giorni. Lunedì infatti la squadra tornerà al lavoro tradizionale in preparazione della sfida di sabato prossimo contro il Crotone, valevole per l’ottavo turno di campionato. INCONTRO – A fine gara due calciatori, Pietro Beruatto e Maxime Leverbe, sono stati ospiti al Pisa Store in Borgo Largo per firmare una sessione d'autografi con i tifosi in un gazebo allestito dagli sponsor Cetilar e Beapp. SENZA NAZIONALI – Assenti giustificati dalla partita i nazionali Hjortur Hermannsson, Yonatan Cohen, Adam Nagy e Lorenzo Lucca, impegnati rispettivamente con le rappresentative di Islanda, Israele, Ungheria e Italia Under 21, quest'ultima in campo domani contro la Bosnia Under 21. TABELLINO PISA-PONSACCO 7-2 PISA SPORTING CLUB: 1 Livieri, (45’ Dekic), 6 Leverbe (45’ Fischer), 2 Birindelli (45’ Cisco), 3 Beruatto (45’ Curci), 4 Caracciolo (45’ Spina), 5 De Vitis (59’ Toure), 7 Piccinini, 8 Di Quinzio (59’ Panattoni), 10 Mastinu, 11 Marsura (59’ Marin), 9 Sibilli (45’ Seck). All. D'Angelo FC PONSACCO 1920: 1 Bartolozzi (45’ Lensi), 5 Alicontri, 3 Gemignani (45’ Degli Esposti), 21 Baldini E. (45’ Baldini M.), 15 Calzolari (20’ Capriglione -> 45’ Fariello), 6 Fortunati, 8 Vannozzi (45’ Coralli), 20 Ghelardoni (45’ Gassama), 17 Scuglia (45’ Gufoni), 19 Barnini (45’ Puccini), 11 Cosi (45’ Tavano). All. Paci Marcatori: 13’ Sibilli, 30’ Caracciolo, 32’ Caracciolo, 33’ Mastinu, 42’ Marsura (Rig), 48’ Tavano, 72’ Curci, 80’ Seck, 88’ Tavano Michele Bufalino