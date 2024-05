Sospesa la Licenza di una Sala Scommesse in Galleria Gramsci: Motivazioni e Dettagli

Pisa, 28 maggio 2024 - Il Questore della Provincia di Pisa, Raffaele Gargiulo, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per una sala scommesse situata in Galleria Gramsci n. 16, nella zona della Stazione Centrale. La sospensione, della durata di dieci giorni, sarà in vigore dal 27 maggio al 5 giugno 2024 inclusi. Il provvedimento è stato disposto ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s.). La decisione è stata presa a seguito di controlli mirati condotti all'interno del locale dal 18 al 22 aprile 2024, nell'ambito dell'operazione denominata "Alto Impatto". Questa operazione ha visto la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Durante i controlli, sono emerse gravi irregolarità che hanno portato alla comunicazione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria (A.G.) per cessione di sostanza stupefacente. L'intervento delle forze dell'ordine rientra in un più ampio piano di controllo e monitoraggio delle attività commerciali nella zona della Stazione Centrale, volto a garantire la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni di illegalità. La sospensione della licenza riguarda in particolare l'attività di gioco attraverso l'installazione di Videolottery Terminal (VLT) e la raccolta di giochi pubblici ippici e sportivi. Le autorità competenti hanno sottolineato l'importanza di tali misure per mantenere alto il livello di sicurezza e legalità nel territorio, invitando i gestori di locali e attività commerciali a rispettare rigorosamente le normative vigenti. La comunità locale, intanto, attende ulteriori sviluppi sull'indagine e sul possibile coinvolgimento di altre attività. Le forze dell'ordine assicurano che i controlli continueranno senza sosta per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini.