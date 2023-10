Si accascia a terra e non si rialza: malore per la cavalla Cheyenne

Pisa, 6 ottobre 2023 – La cavalla Cheyenne questa mattina dopo le 10 è caduta a terra in seguito a un malore.

Non riusciva a rialzarsi. Sul posto, in via Le Prata, nel comune di Crespina-Lorenzana, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa col supporto veterinario.

Col supporto di un apposito imbrago e con l’utilizzo di un’autogrù i soccorritori sono riusciti a fare rialzare l'animale. Ora Cheyenne è in piedi e in buona salute.