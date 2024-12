Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Le ultime tre prima della sosta. Momento decisivo

Pisa, 18 dicembre 2024 – Tre partite in otto giorni, quindi sarà sosta fino al 13 gennaio. Il Pisa di Filippo Inzaghi si gioca buona parte del proprio futuro nelle prossime tre partite. La prima sarà a Modena (trasferta libera per i tifosi), contro la squadra emiliana reduce dal successo nel derby con la Reggiana grazie al gol di Pedro Mendes. I nerazzurri però arrivano in uno stato di forma eccellente, forti dei due successi contro Mantova e Bari. Partita ricca di insidie quella con del "Braglia", con il rischio soprattutto che la testa sia già a Santo Stefano, alla sfida col Sassuolo.

Per la partita in questione, è attiva dal pomeriggio di oggi, 18 dicembre, la vendita libera. E si presume che sarà ressa per acquistare il tagliando, considerando la necessità di uno stadio pieno per accompagnare la squadra nerazzurra verso un risultato positivo contro la prima della classe. Intanto, i punti di vantaggio rispetto alla quarta sono saliti a dodici (con quindici il Pisa non disputerebbero i playoff), ma fanno discutere le dichiarazioni del neopresidente della Lega B, relative all'ipotetica situazione della promozione diretta per le prime tre classificate.

Quindi, il punto su Nicholas Bonfanti, elogiato pubblicamente da Inzaghi e con davanti a sé la partita contro il suo passato. E chissà che non possa tornare in campo Morutan (che ha messo minuti nelle gambe, oltre a trovare il gol, con la Primavera) già nel prossimo turno,

Tutto questo, e tanto altro, nella nuova puntata di Sarà Vero.