San Giuliano Terme, al via il piano di asfaltature sulle strade comunali

San Giuliano Terme, 19 febbraio 2025 - Proseguono gli investimenti nei lavori pubblici del comune di San Giuliano Terme, con l'annuncio dell'Amministrazione comunale riguardante la partenza, nelle prossime settimane, degli interventi di asfaltatura sulle strade comunali. La gara per l'affidamento dei lavori di bitumatura è stata aggiudicata dalla ditta Cobesco.

“La manutenzione delle strade comunali rappresenta una delle priorità fondamentali, poiché le condizioni della rete viaria incidono direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini – ha affermato l'assessora con delega al lavori pubblici Fabiana Coli –. Nel definire le priorità di asfaltatura e manutenzione stradale, è importante considerare una serie di criteri che consentano di ottimizzare le risorse e garantire una efficace gestione del territorio. Gli uffici tecnici, che ringrazio, hanno preventivamente valutato le condizioni di priorità sulla base del livello di traffico, delle condizioni strutturali e delle segnalazioni dei cittadini lavorando in sinergia per coordinarsi sulle integrazioni con altri interventi pubblici”.

“Un investimento importante per le nostre strade, 630mila euro stanziati dal Consiglio comunale e inserite nel programma triennale dei lavori pubblici - ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli - il nostro territorio ha oltre trecento chilometri di strade asfaltate comunali, stiamo lavorando per garantire una manutenzione continua con lotti di asfaltature che vengono seguiti dagli uffici tecnici del Comune. Purtroppo i maggiori costi dei materiali che si sono verificati negli ultimi tre anni, aumentati a seguito della pandemia Covid e dei conflitti in Europa e Medioriente, limitano le Amministrazioni comunali nella capacità di risposta in tema di lavori pubblici. Abbiamo lavorato per ottimizzare gli investimenti e darne la massima resa in termini di costi-benefici”.