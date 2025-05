Regata Repubbliche Marinare: gli equipaggi del “Galeone Rosso” in acqua ad Amalfi

Pisa, 13 maggio 2025 – Sono stati presentati gli equipaggi maschile e femminile del Galeone Rosso che, da giovedì 15 a domenica 18 maggio, rappresenteranno la città di Pisa ad Amalfi in occasione della 70ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La cerimonia si è svolta alle Logge dei Banchi, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini, dell’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa, e del direttore tecnico del Galeone Rosso pisano Leonardo Pettinari. In questa occasione, il sindaco ha consegnato a Pettinari l’orifiamma della Repubblica di Pisa, che sarà issata a poppa sul galeone. Il programma della manifestazione prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 18 maggio con la tradizionale sfida remiera tra i quattro equipaggi in rappresentanza delle Repubbliche Marinare: Pisa, Venezia, Amalfi e Genova. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 12. Sabato 17 maggio si terrà invece il Palio remiero con la partecipazione degli equipaggi femminili. «Come amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – ci tenevamo a salutare l’equipaggio del Galeone Rosso prima della partenza per Amalfi e a far sentire loro la nostra vicinanza. In questi anni il Comune di Pisa ha compiuto investimenti importanti per permettere alla squadra di crescere, compresi gli interventi sulle imbarcazioni, che sono state adeguatamente messe a punto per consentire ai nostri atleti di gareggiare al meglio». «La città di Pisa è profondamente legata alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare – ha aggiunto l’assessore Filippo Bedini – la sente propria e ci segue con grande partecipazione. I nostri atleti raccolgono un’eredità importante, della quale devono andare fieri: il 17 e 18 maggio rappresenteranno la Repubblica di Pisa. Non portano in gara soltanto dei colori, ma rappresentano un’intera comunità con una storia gloriosa». «È una manifestazione in cui aspetti rievocativi e sportivi si fondono in maniera straordinaria – ha concluso l’assessore Frida Scarpa – dando vita a un evento dal forte valore identitario per la nostra città». Equipaggio maschile del Galeone Rosso: Andrea Pazzagli, Nicola Mancini, Simone Tonini, Niels Torre, Luca Pesce, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio, Leonardo Pioli, Alessio Melosi, Simone Barandoni, Lorenzo Giuntini (timoniere). Equipaggio femminile del Galeone Rosso: Clara Masseria, Veronica Demartino, Chiara Benvenuti, Giulia Persico, Anita Gnassi, Silvia Terrazzi, Paola Piazzolla, Alice Pettinari, Isabella Bianchi, Zoe Storace, Eva Gagetti, Lorenzo Giuntini (timoniere). Staff tecnico: direttore tecnico Leonardo Pettinari, direttore sportivo Luca Gagetti, allenatore Alessandro Simoncini, nostromi Riccardo Migliaccio e Marco Mancini.