Pisa, primo consiglio comunale. E scoppia la lite sulla commemorazione di Berlusconi

Pisa, 15 giugno 2023 – Primo consiglio comunale con polemiche tra maggioranza e opposizione oggi a Pisa dopo le elezioni dello scorso maggio con la rielezione del sindaco del centrodestra, Michele Conti. Oggetto della lite la commemorazione di Silvio Berlusconi. La consigliera ed ex vicesindaca di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, avrebbe voluto fare una comunicazione all'aula “come momento di condivisione per una persona che per moltissimi anni ha rappresentato le istituzioni italiane”, mentre parte dell'opposizione ha abbandonato l'aula durante il minuto di silenzio.

Il consigliere della sinistra radicale, Ciccio Auletta, ha fatto un intervento durissimo contro il Cav, ricordando le sue vicissitudini giudiziarie e ampi stralci delle posizioni espresse dal rettore dell'università degli stranieri di Siena, Tommaso Montanari. “Calunnie e oscenità”, ha replicato Bonsangue. Alla fine delle due comunicazioni l'aula ha osservato un minuto di silenzio e Auletta, Luigi Sofia (Sinistra unita) ed Emilia Lacroce (lista civica La città delle persone di cui è capogruppo l'ex candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli) hanno abbandonato la sala per poi rientrare subito dopo la commemorazione.

Nel corso della prima seduta consiliare la maggioranza non ha trovato l'intesa sul nome del presidente del consiglio comunale. Il posto, nelle intese politiche, spetterebbe alla Lega ma il Carroccio non ha posizioni unitarie e così oggi il centrodestra ha votato scheda bianca. Appuntamento rimandato al 22 giugno con la riunione dei capigruppo.