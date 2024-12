Pisa-Sassuolo: dove vederla in tv e probabili formazioni

PISA, 23 DICEMBRE – Il momento della gara di cartello del campionato (durante le feste) è pronto ad arrivare. Tutti gli occhi del campionato di Serie B puntati sulla Cetilar Arena: il Pisa ospita il Sassuolo nella gara in programma dell’ultima giornata del girone d’andata. Una gara in programma a un orario curioso, giovedì 26 dicembre alle ore 12:30. La squadra di Inzaghi giunge alla partita più importante fino a questo momento della stagione dopo la sconfitta rimediata a Modena, mentre la squadra di Fabio Grosso ha conquistato i tre punti contro il Palermo, laureandosi campioni d’inverno. Ma quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv, streaming e in radio? Ecco tutte le informazioni. PISA-SASSUOLO: LUOGO E ORARIO – La partita tra Pisa e Sassuolo si disputerà alla Cetilar Arena di Pisa giovedì 26 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 12:30. PROBABILI FORMAZIONI PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca, Iannoni; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Moro. Allenatore: Fabio Grosso.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Pisa-Sassuolo avrà il fischio d'inizio alle ore 12:30. Sarà visibile su DAZN, sia tramite app che su smart TV. Ma ecco la grande novità: da questa giornata sarà possibile vedere la partita anche su Amazon Prime Video. Come? Basterà essere già clienti Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza FM 100.2 e tramite l’app “Casa Pisa”, oltre che in streaming sul sito omonimo. Su PuntoRadio ci sarà inoltre un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. Lorenzo Vero