Salvato turista colpito da malore sulla Torre di Pisa

Pisa, 4 settembre 2024 - Un uomo di 45 anni, turista proveniente dallo Sri Lanka, ha accusato un malore nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, mentre si trovava sul sesto anello della Torre Pendente di Pisa. L'allarme è scattato intorno alle 15:48, quando l'uomo è stato colpito da un infarto mentre visitava il monumento.

Un momento del salvataggio (foto vigili del fuoco)

Il personale dell'Opera Primaziale ha raggiunto infatti il malcapitato con il defibrillatore e insieme e un medico presente ha attivato il dispositivo che ha stabilizzato il paziente prima di accompagnarlo al quarto anello dove i pompieri con l'ausilio dell'autoscala lo hanno raggiunto e, con la barella toboga, lo hanno trasferito in sicurezza fuori dalla Torre per affidarlo alle cure del personale del 118, che lo ha poi accompagnato all'ospedale di Cisanello in codice rosso.

Al suo arrivo in ospedale le condizioni del turista sono parse sotto controllo, anche se è stato ricoverato per svolgere tutti gli accertamenti del caso sotto il profilo cardiologico.