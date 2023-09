In scena il sosia ufficiale di Mr. Bean. Teatro comico a Lorenzana

Lorenzana (Pisa), 2 settembre 2023 - È famoso in patria e all’estero come sosia ufficiale di Mr. Bean e più che noto su tik tok con 32 milioni di follower. Stiamo parlando di Arnaldo Mangini, atteso ospite al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. In scena domenica 3 settembre alle 21,30 nella Piazza della Chiesa a Lorenzana , in provincia di Pisa, con il suo spettacolo di teatro comico “This is crazy show”. Lo spettacolo – Un grande ritorno nel festival di un amico e grande artista a 360 gradi, collega di tante serate in giro per il mondo. Forse l’unico tra gli artisti di strada che sia stato capace di trionfare dai social alle balere. Un improbabile Bodyguard entra in scena con nastri segnaletici e controlla che tutto sia pronto per lo spettacolo. In seguito, il Mega influencer irrompe sul palco e tra selfie e sfilate intrattiene il suo pubblico con magie e balletti portando scompiglio. All’apice del suo successo però un imprevisto lo coglie e lo porta in rovina. Lo segue il maestro Yoga che attraverso pratici esercizi spirituali riporterà la calma e lo aiuterà ad elevarsi verso nuovi orizzonti. Arnaldo Mangini è un artista dalla comicità insolita, nata dallo studio e dall’approfondimento decennale di grandi artisti della risata e importanti maestri della clownerie internazionale: Stan Laurel, Jacques Tati, Jango Edwards, Carlo Colombaioni e Rowan Atkison. “Utopia del Buongusto” è finanziato con il contributo dei comuni di: Altopascio, Bientina, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano. Quest'anno torna a grande richiesta la magia del "racconto di mezzanotte", piccoli monologhi dopo lo spettacolo tra un cantuccino e un bicchiere di vin santo. Parteciperanno gli allievi del laboratorio di teatro tenuto da Adelaide e Marco: Alessandra Sarsini, Eleonora Giuli, Federico Diddi, Francesca Giuntini, Giorgio Gosti, Silvia Gasparri, Simona Carotti e Veronica Falchetti. L'iniziativa è comunque rivolta a tutto il pubblico di Utopia. Chiunque voglia partecipare si faccia avanti che troveremo il luogo adatto. Le cene (facoltative) iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30 (Euro 8,00 - Escluso eventi speciali). Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. E’ possibile prenotare anche per sms indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria. Informazioni e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 - www.guasconeteatro.it. Se non ci trovi al telefono fatti social. Maurizio Costanzo