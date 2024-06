Elezioni comunali in provincia di Pisa: affluenza ai seggi delle 19

Pisa, 9 giugno 2024 - Sul sito Eligendo, il sistema integrato di archiviazione e diffusione dei risultati elettorali del ministero dell'Interno sono stati rilasciati i dati dell'affluenza alle urne alle ore 19 del secondo giorno al voto in occasione delle elezioni comunali amministrative del 2024.

Nei comuni della provincia di Pisa in media l'affluenza si attesta sul 55,32% (ovviamente non si contano i voti del capoluogo di provincia dove non si vota per le comunali).

A Pontedera, uno dei comuni principali, l'affluenza si è attestata al 56,17%. Anche a San Giuliano Terme, l'affluenza alle 19 è di 52,97%, mentre San Miniato ha visto una partecipazione del 53,92%. In altri comuni della provincia, le percentuali di affluenza mostrano tendenze simili. A Calci, l'affluenza è stata del 56,64%. Calcinaia ha registrato un'affluenza del 51,01%, mentre Capannoli ha visto un'affluenza del 61,69%. Nel comune di Casale Marittimo, l'affluenza è stata del 62,93%. Anche Casciana Terme Lari ha riportato un affluenza del 56,75%, Castelfranco di Sotto ha visto il 52,46% degli aventi diritto recarsi alle urne. Castelnuovo di Val di Cecina ha raggiunto un'affluenza del 66,05%, uno dei dati più alti della giornata, mentre Chianni ha registrato il 53,53% e Crespina Lorenzana il 53,16%. L'affluenza a Fauglia è stata del 54,09%, e Guardistallo ha segnato il 64,94%. Anche Lajatico ha visto una buona partecipazione con il 60,28%, così come Montescudaio con il 57,83%. Monteverdi Marittimo ha raggiunto un notevole 73,69%, il dato più alto tra i comuni della provincia. Montopoli in Val d'Arno ha visto un'affluenza del 55,42%, mentre Palaia ha registrato il 54,62%. A Peccioli, l'affluenza è stata del 61,12%, e Pomarance ha segnato il 63,77%. Ponsacco ha visto una partecipazione del 55,54%. Nel comune di Santa Croce sull'Arno, l'affluenza è stata del 52,07%. Terricciola ha riportato un'affluenza del 62,58%, e Vicopisano ha visto il 51,69% dei cittadini partecipare alle elezioni. Infine, Volterra ha registrato un'affluenza del 58,82%.