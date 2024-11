Dario Fabbri, Christian Ristori e Paolo Angeli al festival di Vicopisano

Vicopisano, 18 novembre 2024 - Prosegue con tre appuntamenti questa settimana, a Vicopisano, il festival che celebra i 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici e Giorgio Vasari, organizzato dall'amministrazione in collaborazione con "TheThing" promozione eventi e con la Regione Toscana. Geopolitica con Dario Fabbri, storia con Christian Ristori e musica con Paolo Angeli.

Martedì 19 novembre, alle 21, al Ristodancing Luna Verde, nella zona industriale di Lugnano-Noce, Dario Fabbri, uno dei maggiori analisti ed esperti di geopolitica del panorama attuale, presenterà il suo ultimo libro "Sotto la pelle del mondo". Nell'opera ci sono la crisi morale degli Stati Uniti, il peso di Taiwan, la questione russa, le contraddizioni dell’India, le proteste in Iran, la guerra di Gaza, l’immobilismo del nostro paese. Dodici casi di attualità che condizioneranno le nostre vite, studiati con la lente della geopolitica umana. Partecipazione gratuita, prenotazione su Eventbrite.

Giovedì 21 novembre, alle 18:30, a Palazzo Pretorio a Vicopisano, Christian Ristori, architetto e studioso di storia locale, ci farà scoprire quanto profondamente è connessa la storia di Vicopisano con la figura di Giorgio Vasari. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 24 novembre, alle 21:00, alla Pieve di Santa Giulia a Caprona, sarà Paolo Angeli, chitarrista, compositore ed etnomusicologo a coinvolgerci con le sue straordinarie sinfonie. Musicista d'avanguardia è conosciuto anche per la sua chitarra sarda preparata a 18 corde, un ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria che ha ispirato persino il grande chitarrista americano Pat Metheny (se n'è fatta costruire una uguale da Angeli e l'ha ribattezzata Paolo Angeli's guitar, utilizzandola in tour). Per il suo repertorio Angeli trae ispirazione, principalmente, dalla musica sarda, dal flamenco, dal jazz, dal post rock, dalla nord africana e dal pop d’avanguardia. Ingresso gratuito, prenotazione su Eventbrite.

Per maggiori informazioni sui tre eventi: [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it