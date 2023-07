Riccardo Puccini presenta "Il mondo dopo di me"

Pisa - A un anno esatto dall’uscita del suo precedente romanzo ("Io conosco il finale"), Riccardo Puccini torna con una nuova avventura letteraria targata Marchetti Editore: "Il mondo dopo di me". Martedì 11 luglio alle 19 al Circolo Arci Caracol (via Carlo Cattaneo 64, Pisa) l’autore sarà intervistato dall’editrice Elena Marchetti. Interventi di Stefano Landucci (coautore di Srebrenica, per non dimenticare). Letture dell’attore Astore Ricoveri, interventi musicali di Samuele Borsò. La data scelta non è un caso, il romanzo infatti narra una storia tragica che ha inizio nella città di Srebrenica, luogo in cui l’11 luglio del 1995 l’esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina riuscì a entrare, nonostante la zona fosse sotto protezione dell’ONU, commettendo atrocità di ogni tipo sulla popolazione, in quello che fu un vero e proprio genocidio di bosniaci musulmani. Nel romanzo un bambino, diventato adulto nel giro di tre giorni, suo malgrado, per salvare la pelle, decide di non salvare nessuno, perché nessuno merita di essere salvato, e il lettore si appassiona alla vita di un protagonista antipatico e saccente, geniale, egocentrico, fortemente segnato, ossessionato da risposte a vecchie domande che non hanno risposta. Un romanzo provocatorio e a tratti magico e surreale, duro e struggente, questo di Puccini. Un’“anti-fiaba” in cui i protagonisti non hanno nome né, forse, speranza e in cui il Bene è bugiardo e illusorio. Un mondo, in definitiva, in cui gli angeli sono brutti e maleodoranti, ma almeno qualcuno riesce a vederli. Riccardo Puccini, nato nel 1964, si è laureato in Sociologia a Pisa, presso la facoltà di Scienze Politiche. Appassionato da sempre di narrativa, ha pubblicato con Marchetti Editore, nel 2022, il romanzo "Io conosco il finale".

Info: www.marchettieditore.it