Danza, l’Asd GaddiDanza presenta uno stage di formazione con Maria Vittoria Frascarelli

Pisa, 13 novembre 2024 – Nel week-end di sabato 23 e domenica 24 novembre, presso la sede dell’Asd GaddiDanza in Via Guidiccioni 6 a Ghezzano, si terrà uno stage di formazione, con lezioni di tecnica classica accademica propedeutica e pre-accademica, con la straordinaria partecipazione di Maria Vittoria Frascarelli, che lo scorso 27 giugno, al Teatro Verdi di Pisa, è stata riconosciuta per la Danza al Premio Cultura e Arti Performative 2024.

Maria Vittoria Frascarelli è diplomata alla scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, ballerina della compagnia “Daniele Cipriani Entertainment”.

IL PROGRAMMA – Sabato 23 novembre

Dalle ore 14 alle ore 15.15 propedeutica alla tecnica classica, dalle ore 15.30 alle ore 16.45 tecnica classica pre-accademica, dalle ore 17 alle ore 18.30 tecnica classica accademica.

Domenica 24 novembre

Dalle ore 9.30 alle ore 11 tecnica accademica, dalle ore 11.15 alle ore 12.30 tecnica pre-accademica.