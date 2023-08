XXI Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia, il Comune di Pisa cerca operatori

Pisa, 11 agosto 2023 – Pubblicato sul sito del Comune di Pisa un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione di una mostra/mercato del gusto da realizzare dal 17 al 24 settembre prossimi in Piazza Vittorio Emanuele, in occasione dei festeggiamenti per il XXI Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia-Settimana del Mare. L’evento commerciale sarà dedicato alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio ed in particolare ai prodotti e alla cucina di mare. PROCEDURA - Possono partecipare alla procedura imprenditori individuali, società, cooperative, artigiani, enti, associazioni e fondazioni operanti nel settore dell'organizzazione di eventi commerciali dotati di apposito statuto. IL RADUNO - La Città di Pisa ospiterà il 23 e 24 settembre 2023 il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia. Una manifestazione, a cui l’Amministrazione Comunale ha aderito con entusiastica partecipazione, conscia dell’importanza che la stessa riveste per la gloriosa storia di Pisa come Repubblica Marinara e per la sicura positiva ricaduta in termini di accoglienza e visibilità della città. EVENTO - L’evento, a cadenza quadriennale che manca dalla Toscana (Firenze) dal lontano 1970, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) tramite il Gruppo Marinai di Pisa potrà contare sull’ampia partecipazione della Marina Militare e vedrà confluire migliaia di Marinai e loro familiari, che interagiranno con la nostra Comunità sostando nelle strutture ricettive, visitando i monumenti e i musei della città e vivendo i momenti di gioia del Raduno con i Cittadini. INIZIATIVE - Nell’ambito del Raduno vi saranno più iniziative, che dal 17 al 24 settembre faranno diventare Pisa la “Capitale della Marineria Italiana”. In questa settimana, denominata “Settimana del Mare”, la città vivrà mostre istituzionali, cerimonie, conferenze, il concerto della Banda Musicale della Marina Militare, attività a mare a favore degli studenti, una” Cittadella del Mare” e l’emozionante e coinvolgente defilamento sui Lungarni di migliaia di Marinai d’Italia, previsto come evento finale la mattina di domenica 24 settembre. L’evento commerciale sarà dedicato alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio ed in particolare ai prodotti e alla cucina di mare. M.B.