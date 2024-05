Vivere in salute. Prevenzione. Esperti a confronto

Vivere in salute: promuovere la salute e il benessere; prevenire le malattie croniche e l’invecchiamento precoce. L’evento, che si terrà a Pisa il 14 maggio dalle 16,30 alle 19 presso l’auditorium del CNR di Pisa, via G. Moruzzi 1, è promosso dall’Associazione di Studi e Informazione sulla Salute (AsSIS) www.assis.it. La partecipazione è gratuita, con prenotazione. Relatori: il dottor Franco Berrino, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, promotore dei registri tumori in Italia e coordinatore di registri tumori europei. Il dottor Luciano Proietti, già dirigente medico dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, specialista in pediatria. Il dottor Eugenio Serravalle, specializzato in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale.