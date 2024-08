Violenze contro familiari per soldi, arrestato a Pisa

Pisa, 17 agosto 2024 - Ha violato l'ammonimento del questore di Pisa, inflittogli dopo ripetute violenze domestiche a carico di un familiare, e ora rischia il carcere. Protagonista della vicenda, sulla quale i carabinieri mantengono comunque il riserbo per tutelare la parte offesa dal reato, è un italiano arrestato in seguito alla violazione della precedente misura di sicurezza. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e dopo avere accertato l'avvenuta violazione del provvedimento precedente e la violenza in atto hanno arrestato il giovane, con problemi di tossicodipendenza, divenuto nel tempo sempre più aggressivo nelle richieste di denaro ai familiari. Ora è in camera di sicurezza in attesa del pronunciamento dell'autorità giudiziaria e rischia il trasferimento in carcere.