Nuovo viale Gramsci: "Luogo storico che torna a essere il salotto buono di Pisa"

Pisa, 23 marzo 2024 - Un nuovo viale Gramsci, che veste il suo abito migliore. È giunto al termine il grande cantiere per riqualificare l’intera area della Stazione. Ieri il taglio del nastro con l’inaugurazione per il nuovo viale completamente ammodernato, dopo circa un anno e mezzo di lavori, partiti a settembre 2022, e finanziati con i fondi del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’importo di oltre 2 milioni di euro. Il costo dell’opera a fine lavori ammonta a 2,6 milioni, di cui 548mila con risorse aggiunte da parte del Comune di Pisa.

"Un unico spazio pedonale – ha commentato il sindaco di Pisa, Michele Conti - che collega la stazione con piazza Vittorio Emanuele. Una riqualificazione che è partita dalle aree pubbliche, con nuovi spazi urbani, pavimentazioni, asfalti, illuminazione, arredi urbani e verde, che non si ferma qui. Oltre a proseguire con l’opera di sistemazione delle pavimentazioni all’interno delle gallerie Gramsci, d’ora in poi l’azione dell’Amministrazione si indirizzerà verso il miglioramento dell’offerta commerciale".

L’intenzione, raccontata anche dalle nostre pagine, è infatti di acquistare i fondi in viale Gramsci per farne dei servizi rivolti a turisti e cittadini. "Vogliamo dare – ha detto il primo cittadino - un segnale di stimolo rivolto ai privati, affinché gli esercizi commerciali della zona siano parte del processo di riqualificazione".

A inaugurare l’apertura del nuovo viale anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa e il progettista e direttore dei lavori Fabio Daole. "Abbiamo restituito – ha affermato Latrofa -, all’intera comunità pisana un luogo storico, che vogliamo fortemente far tornare a essere il salotto buono della città. Nelle città del nord Europa in questi ultimi anni si è teorizzato che gli spazi urbani sono i luoghi maggiormente utilizzati e vissuti dalle persone, e pertanto la loro riqualificazione deve costituire il cuore dell’azione amministrativa".

La superficie interessata ai lavori, tra piazza della Stazione e viale Gramsci, è stata di 11.372 metri quadrati, di cui 5.800 di pavimentazione stradale, parcheggi aree taxi e bus, e 5.572 di pavimentazione pedonale accessibile, con percorso tattile plantare per non vedenti e ipovedenti che consente la fruizione grazie al sistema "LOVEG LVE", oltre a 1.000 metri quadrati di giardini raccolti nelle isole verdi e nella rotatoria stradale con sistema di erbacee perenni e 13 nuove alberature di magnolia grandiflora. Particolare attenzione è stata posta nella salvaguardia delle 51 alberature esistenti sul Viale Gramsci, attraverso la realizzazione di un grande "rain gardens" e la realizzazione di una pavimentazione in pietra sospesa con cerchiature metalliche a protezione delle alberature, soluzione che permette anche nel futuro eventuali opere di rinnovo arboreo.

EMDP