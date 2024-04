Uniti per Calci, la squadra e il programma

Ecco la squadra dei candidati al consiglio comunale e il programma di Uniti per Calci, lista sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e UDC, che ha come candidato sindaco Serena Sbrana. Alla presenza di tanti cittadini sono intervenuti anche il consigliere regionale Diego Petrucci e il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, il quale ha sottolineato l’importanza delle eccellenze locali, come l’olio calcesano, capaci di rilanciare il lavoro e tutta l’economia locale. E proprio l’agricoltura e l’olio sono uno degli argomenti principali del programma di Uniti per Calci. "Programma ambizioso - ha dichiarato Serena Sbrana - risultato di un percorso durato cinque anni e caratterizzato dalla costante presenza sul territorio, dall’ascolto e dal confronto costruttivo con i cittadini. Abbiamo messo a punto il programma ascoltando le proposte e le richieste delle tante persone che hanno voluto partecipare. Ecco perché è caratterizzato da proposte attuabili, concrete, tutte rivolte a migliorare il benessere dei cittadini e a dare nuovo slancio al paese e al territorio che, siamo fermamente convinti, ha molte potenzialità ancora da sviluppare e valorizzare".

Il programma è articolato su vari punti, che spaziano dal decoro all’ambiente, dalle infrastrutture al turismo, al commercio, allo sport, alla sicurezza, con un’attenzione alle famiglie, ai più fragili, ai giovani e agli anziani. L’obiettivo è quello di dare nuovo slancio e lustro a Calci e al suo territorio, come si evince dallo slogan scelto, Il domani è ora, proprio a rappresentare il desiderio di concretezza che caratterizza i punti proposti. Il programma di Uniti per Calci contiene anche la proposta di un progetto innovativo, Gli ori di Calci, la cui realizzazione rappresenterebbe una grande occasione di sviluppo per il territorio, in diversi ambiti: turistico, economico, culturale e inclusivo. Questo progetto è stato strutturato con lo scopo di valorizzare proprio gli elementi più preziosi legati a Calci, ovvero la Certosa, l’olio e il territorio, attraverso la proposta di creare un’accademia internazionale di alta formazione dedicata all’olio evo. La serata è stata anche l’occasione per presentare i candidati al consiglio comunale, che hanno esposto le iniziative cui terrebbero particolarmente. Anna Viviana Baglini, David Buselli, Davide Capizzi, Roberta Cucurachi, Pietro Paolo Fascetti, Elisa Iacopini, Maila Mangini, Jeisy Jacqueline Mendez Cedeno, Giulio Messerini, Valter Mignani, Giacomo Pratali e Mariano Sunseri.