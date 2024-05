Unipi ospita la 36esima conferenza HPDC, che richiama informatici da tutto il mondo

Pisa, 31 maggio 2024 - Da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno, l’Università di Pisa ospiterà la trentatreesima edizione della conferenza internazionale “High-Performance, Parallel and Distributed Computing (HPDC)”, che si terrà per la prima volta in Italia. La conferenza, che fa parte degli eventi sostenuti dalla più importante associazione internazionale accademica dedicata alle scienze informatiche, l’Association for Computing Machinery (ACM), è dedicata al calcolo parallelo e distribuito ad alte prestazioni. Per l'occasione, di rilevanza internazionale, sono attesi oltre 150 partecipanti, provenienti da tutti i paesi del mondo. I primi due giorni saranno dedicati agli eventi satellite (workshop, poster e tutorial) e si svolgeranno presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 3. I successivi tre giorni, dal 5 al 7 giugno, si terranno invece presso il Polo Piagge, in via Matteotti 11, che ospiterà la sessione principale dell’evento. L’inaugurazione ufficiale dei lavori è prevista alle ore 9 del 5 giugno, presso l’aula convegni del Polo Piagge alla presenza dei rappresentanti dell’Ateneo pisano, tra cui il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone, e del Centro Nazionale delle Ricerche cittadino. La conferenza HPDC si focalizza su tutti gli aspetti del calcolo distribuito ad alte prestazioni, inclusi algoritmi, architetture, applicazioni, sistemi di rete, gestione dei dati e infrastrutture di cloud computing. L'evento rappresenta una vera e propria piattaforma per ricercatori e professionisti del settore per presentare i loro lavori di ricerca più recenti, discutere delle sfide attuali e future e condividere idee innovative. Tra gli ospiti più prestigiosi il professor Laxmikant V. Kale, il direttore del Parallel Programming Laboratory e professore di informatica all'Università dell'Illinois Urbana-Champaign che riceverà, per l’occasione, il prestigioso premio HPDC Achievement Award e parlerà di Charm++, un framework innovativo consente agli sviluppatori di scrivere codice semplice ed efficiente per sfruttare la potenza dei supercomputer. Il programma, ricco di eventi, è descritto in dettaglio sul sito web della conferenza: https://www.hpdc.org/2024/