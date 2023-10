Una notte bianca speciale. Stand e tanti eventi. E’ la festa dello sport

L’attività sportiva al centro di Pisa nella prima edizione della "Notte bianca dello sport" che si svolgerà oggi in svariate zone della città. Stand espositivi, attività dimostrative e oltre 80 associazioni del territorio che presenteranno i loro sport e le loro attività. Una macchina organizzativa imponente in cui Pisa sarà, per una notte, l’ombelico dello sport non solo in città, ma anche fuori dalle mura pisane. L’evento fa parte della "Settimana Europea dello Sport" e viene organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, il Coni e il dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. Prima della grande giornata ieri c’è stata anche la premiazione in Comune di Anna Bongiorni, la velocista rientrata in città dopo aver ottenuto un prestigioso quarto posto ai Mondiali di Budapest nella 4x100, stabilendo anche il nuovo record italiano della disciplina. "A nome di tutta la città e dell’Amministrazione di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – vogliamo congratularci con Anna per gli incredibili risultati da lei raggiunti".

La premiazione della Bongiorni è un antipasto di ciò che oggi si svolgerà in centro a Pisa. Strade e piazze saranno trasformate in spazi inediti dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine. Tanti i provvedimenti alla viabilità e la sosta. Saranno chiuse al transito veicolare, dalle 14 di oggi pomeriggio alle 7 di domani, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti tratto da Piazza XX Settembre a Via delle Belle Donne e ponte di Mezzo. Chius eal traffico dalle 18.30 fino alle 2 di stanotte Lungarno Pacinotti nel tratto da Piazza Carrara a Piazza Garibaldi e Lungarno Mediceo nel tratto da Piazza Garibaldi a Piazza Cairoli. Sarà istituito il divieto di accesso, all’inserimento di tutte le strade e i vicoli, sui Lungarni oggetto del provvedimento e sulle vie Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, del Tidi e Vigna.

Su Ponte della Fortezza verrà anche istituito temporaneamente il senso unico di marcia. Verrà quindi invertito il senso di marcia di Piazza S. Sepolcro e Via F. dal Borgo, abrogata l’area pedonale in Via S. Martino, nel tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via Toselli nel tratto da Corso Italia a Via Garofani. Sarà istituito il senso unico alternato su Via Toselli. Inoltre le auto parcheggiate sui lungarni, chiusi al traffico veicolare, potranno percorrerli, solo in uscita, procedendo a passo d’uomo (5 Kmh). Sarà infine istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14 alle 7 in Lungarno Galilei fino a Piazza XX Settembre, Lungarno Gambacorti tratto da Piazza XX Settembre a Via delle Belle Donne (Palazzo Blu).