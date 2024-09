Un premio Nobel arriva in visita a Terricciola

Terricciola, 16 settembre 2024 - Il professor Craig Mello, vincitore del premio Nobel per la medicina, sarà a Terricciola per una visita ufficiale nella giornata di giovedì 19 settembre. Lo scienziato verrà accolto dal sindaco del paese, Matteo Arcenni, con il quale svolgerà una visita nel borgo e nelle bellezze storiche e paesaggistiche del territorio. Il prof. Craig C. Mello ha conseguito la laurea in Biochimica alla Brown University nel 1982 e ha conseguito il dottorato di ricerca all'università di Harvard nel 1990. Dal 1990 al 1994 ha condotto ricerche post-dottorato al Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. È membro della facoltà della University of Massachusetts Medical School dal 1995 ed è Howard Hughes Medical Investigator dal 2000. La sua ricerca pionieristica su RNAi, in collaborazione con il dottor Andrew Fire, è stata riconosciuta con numerosi premi che sono culminati nella consegna del prestigioso premio Nobel per la medicina del 2006.