Un concerto con vista... mare. Le "Belle di Mai" in "Voci vaganti"

Viaggio in musica a due voci dall’est Europa all’Italia, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Stasera alle 18 alla Cava di Piero a Castellina Marittima, Belle di Mai in “Voci vaganti”. Di e con Alice Casarosa e Irene Rametta.

Eccezionalmente il costo del biglietto è 4 euro. Cena dopo lo spettacolo presso il ristorante “Il Poggetto” (menù con primo 10 euro; menù con secondo e contorno 11 euro; menù completo 21 euro) oppure presso “Osteria Papacqua” 21 euro. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.

Il concerto percorre un itinerario che, a partire dalla Georgia, si sposta da est a ovest attraverso i canti della tradizione. Si racconta di luoghi altri, atmosfere lontane, che abbiamo vissuto, o sentito narrare, o che forse possiamo solo sognare. Le canzoni portate in scena provengono dalla tradizione popolare, da sonorità distanti da ciò che siamo abituati ad ascoltare; sono echi di messaggi legati alla patria, alla terra, alla storia, ai racconti vivi delle persone che è capitato di incontrare e che sono attualmente lontane dalla propria terra e che hanno raccontato di loro attraverso la musica.

"Belle di Mai" è un duo vocale formato nel 2013 da Irene Rametta e Alice Casarosa. Entrambe lavorano in teatro come attrici e cantanti, dal 2010 lavorano e studiano insieme condividendo la ricerca e l’interesse per la voce e la necessità di intrecciare teatro e musica, azione e canto. Il duo è attivo soprattutto tra Italia e Olanda proponendo sia concerti sia spettacoli di teatro musicale.