Tre famiglie trovano casa. Assegnati altri tre alloggi: "Diamo risposte concrete"

Consegnate le chiavi di altri tre alloggi popolari appena ristrutturati dal Comune di Pisa tramite Apes. Si tratta di una casa in via Norvegia, una in via Sempione e una via Pergolesi. La consegna è avvenuta in sala delle Baleari, venerdì. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 sono 154 gli alloggi consegnati, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza, con media di 2 consegne a settimana. Il totale degli alloggi assegnati nel 2023 è pari a 104. Nel 2024 ne sono stati assegnati 50. "Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore Giovanna Bonanno –, per le famiglie assegnatarie che da ora in avanti potranno finalmente vivere in appartamenti accoglienti e rinnovati. Insieme ad Apes stiamo lavorando intensamente per fornire risposte concrete ai cittadini e famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà abitativa, continuando a consegnare ai legittimi assegnatari una media di due alloggi a settimana". Il patrimonio edilizio conta 2961 alloggi di edilizia residenziale popolare, tutti gestiti tramite Apes. Gli alloggi vuoti o da ristrutturare, sono 172, di cui il 30% con lavori già finanziati. Al momento sono in corso, invece, le costruzioni di un edificio per 24 nuovi alloggi in via da Morrona (fine lavori prevista primavera 2025), 18 alloggi via Arno (fine lavori prevista nel dicembre 2024), 12 alloggi via Arno (fine lavori prevista nel 2025) e il completamento del famoso blocco da 33 alloggi in Sant’Ermete. Nel 2023, infine secondo i dati forniti dal Comune di Pisa, sono stati ristrutturati 5 immobili in San Giusto, mentre è in corso la ristrutturazione di ulteriori due immobili in San Giusto e un edificio per totalii 42 alloggi in via di Nudo a Cisanello. In corso di svolgimento le gare di appalto per la manutenzione straordinaria di tre fabbricati in Sant’Ermete. Il totale di risorse investite, nel periodo 2019-2022 è di 4,3 milioni per il recupero degli alloggi. Mentre per la costruzione dei nuovi alloggi in via Morrona risultano stanziati 5,6 milioni e altrettanti per la rigenerazione dei fabbricati in San Marco-San Giusto. Oltre alle risorse ottenute sui bandi Pnrr, il Comune nel 2023 ha stanziato circa 1,6 milioni di euro per il recupero e la realizzazione di alloggi.