Torna il 'Cinema sotto le stelle' a Cascina

Cascina, 24 giugno 2024 - Torna, dopo una pausa di un anno e grazie a una bella collaborazione con la Pro Loco e il sostegno di Sogefarm, un ciclo di eventi fortemente voluto dall’amministrazione comunale dal titolo “In Paese, Cinema sotto le stelle”. Nove serate, a ingresso gratuito, che andranno in scena dal 27 giugno al 29 agosto. “Un’iniziativa in linea con la volontà di valorizzare le tante frazioni del territorio e stimolare un sempre maggior senso di comunità – spiega l’assessora Giulia Guainai –. Il cinema sotto le stelle si sposa bene con altre attività ricorrenti portate avanti dalla nostra amministrazione nella stessa direzione: gli eventi diffusi nel periodo natalizio e il consueto bando di sostegno alle attività dei circoli affiliati ad APS ed EPS, che anche quest’anno ha dato risposta a 13 realtà del territorio impegnate in preziose attività ricreative e socioculturali”. Zambra, Marciana, San Prospero, Musigliano, Latignano, Santo Stefano a Macerata, San Lorenzo alle Corti, San Casciano e Casciavola i paesi che quest’anno saranno interessati dal programma pensato per le famiglie. “Quest’anno torna il cinema all’aperto nelle frazioni – aggiunge Simone Perini della Pro Loco –. La Pro Loco si è impegnata, insieme all’amministrazione e al grande contributo di Sogefarm che ci permette di sostenere tutte le spese, per realizzare questa importante iniziativa che porta un po’ di vita nelle frazioni, con piccoli eventi pensati principalmente per le famiglie e i bambini. Invitiamo tutti i cascinesi a venire e partecipare, l’ingresso è gratuito e ci sono tutti i presupposti per passare una serata tranquilla di cinema sotto le stelle”.