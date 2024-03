Tombe allagate off limits al cimitero di San Piero

PISA

Una situazione certamente incresciosa, anche perché sta andando avanti da troppo tempo, viene denunciata da una cittadina (E. G.) che ha le salme dei propri genitori sepolte nel cimitero di San Piero ma in due siti diversi da quelli, contigui, per i quali a suo tempo, addirittura del 2002, furono pagati al Comune la bellezza di 14.870 euro. Morto il primo genitore, successivamente l’area della sepoltura subì un allagamento, vennero rilevate infiltrazioni, furono eseguiti lavori per eliminare questi problemi e nel contempo molte salme furono spostate in un altro quadrato. Nel 2022 i lavori erano stati finalmente completati ma la salma del genitore spostato, malgrado molte sollecitazioni e assicurazioni, non è stata ancora riportata nella sede che era stata acquistata in origine. Due anni fa è morto anche il secondo genitore per il quale, come abbiamo detto, era stato acquistato per 14.870 euro l’altro posto accanto al coniuge. Ma anche per il nuovo defunto non c’è la possibilità di utilizzare il loculo originario. Così, mentre il padre continua ad occupare nel cimitero di San Piero un posto diverso da quello per il quale il Comune si era impegnato, riscuotendo una consistente somma per il terreno, la madre è stata messa ("provvisoriamente", ma per quanto se sono già passati due anni?) in un altro loculo, diverso e soprattutto lontano da quello del marito. Per la cronaca, della questione la scrivente denuncia che si siano occupati nel tempo sia gli assessori Serfoglio (quindi ben dieci anni fa) e Latrofa ma senza esito. La questione non è stata risolta neppure dopo varie riunioni che hanno visto le famiglie interessate al disservizio riunirsi presso il circolo Acli di San Piero ma senza giungere a niente di concreto. Almeno fino al momento.