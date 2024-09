Terzo corso della scuola "Ravagni": "Formazione e impegno politico"

Questa sera alle 19, a Marina di Pisa, l’associazione Lorenzo Ravagni (nella foto) e il liceo Galilei Pacinotti presenteranno il 3° corso della scuola di formazione e riflessione politica "Lorenzo Ravagni", in memoria del giovane scomparso in un incidente nel 2016. Il corso vedrà la presenza di dodici relatori di alto profilo per altrettanti temi che condurranno gli studenti in un percorso centrato su formazione e riflessione politica con chiara vocazione europeista.

Il presidente Attilio Zifaro e Simone Marinai, docente Unipi, presenteranno i relatori nei locali dello stabilimento balneare della 46esima Brigata aerea che si trova sul viale del Tirreno al .

Dopo i saluti delle autorità, saranno descritti i temi degli incontri previsti, a seguire un buffet offerto da Ale Group S.r.l e dalla pasticceria Calise di Marina di Pisa, il tutto con un piacevole accompagnamento musicale.

Il corso si chiuderà il 12 aprile 2025 con la discussione delle tesine assegnate agli studenti del Galilei Pacinotti che parteciperanno al corso secondo quanto stabilito dalla dirigente Gabriella Giuliani e dai tutor Paola Simoncini e Andrea Montagnani. L’associazione ringrazia per l’ospitalità il colonnello Marco Stabile e il direttore dello stabilimento balneare Gianluca Giannini.